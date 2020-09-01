Джокович стартовал с победы на Открытом чемпионате США

Джокович, получивший от организаторов первый номер посева, в матче первого круга нанес поражение Дамиру Джумхуру из Боснии и Герцеговины — 6:1, 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 58 минут. Следующим соперником серба на US Open будет британец Кайл Эдмунд.