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10:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джокович стартовал с победы на Открытом чемпионате США

Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел во второй раунд Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

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Джокович, получивший от организаторов первый номер посева, в матче первого круга нанес поражение Дамиру Джумхуру из Боснии и Герцеговины — 6:1, 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 58 минут. Следующим соперником серба на US Open будет британец Кайл Эдмунд.

Результаты других матчей дня:

Давид Гоффен (Бельгия, седьмой сеяный) — Райли Опелка (США) — 7:6 (7:2), 3:6, 6:1, 6:4,

Кристиан Гарин (Чили, 13) — Улисс Бланч (США) — 4:6, 5:7, 6:4, 6:4, 6:2,

Стив Джонсон (США) — Джон Изнер (США, 16) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:3),

Филип Крайинович (Сербия, 26) — Микаэль Имер (Швеция) — 6:2, 7:6 (7:3), 6:3,

Ян-Леннард Штруфф (Германия, 28) — Педро Мартинес (Испания) — 6:0, 7:5, 6:4.

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