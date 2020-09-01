Джокович стартовал с победы на Открытом чемпионате США
Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел во второй раунд Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел во второй раунд Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
Джокович, получивший от организаторов первый номер посева, в матче первого круга нанес поражение Дамиру Джумхуру из Боснии и Герцеговины — 6:1, 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 58 минут. Следующим соперником серба на US Open будет британец Кайл Эдмунд.
Результаты других матчей дня:
Давид Гоффен (Бельгия, седьмой сеяный) — Райли Опелка (США) — 7:6 (7:2), 3:6, 6:1, 6:4,
Кристиан Гарин (Чили, 13) — Улисс Бланч (США) — 4:6, 5:7, 6:4, 6:4, 6:2,
Стив Джонсон (США) — Джон Изнер (США, 16) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:3),
Филип Крайинович (Сербия, 26) — Микаэль Имер (Швеция) — 6:2, 7:6 (7:3), 6:3,