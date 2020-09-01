Исключенный из US Open теннисист Бенуа Пер раскритиковал организаторов
Французский теннисист Бенуа Пер раскритиковал организаторов Открытого чемпионата США после своего исключения из турнира
Французский теннисист Бенуа Пер раскритиковал организаторов Открытого чемпионата США после своего исключения из турнира
US Open стартовал в понедельник. За два дня до этого стало известно, что Пер, посеянный на турнире по 17-м номером, сдал положительный тест на коронавирус. По этой причины организаторы исключили 31-летнего француза из турнира.
«Я в порядке, пока у меня нет никаких симптомов. Я пока сомневаюсь, стоит ли рассказывать, что на самом деле происходит в этом «ложном пузыре», — приводит слова Пера Mundo Deportivo.
Федерация тенниса США (USTA) на критику Пера ответила так: «очевидно, что игрок, заразившийся коронавирусом, не следовал протоколам о состоянии здоровья, утвержденным штатом Нью-Йорк».
Ранее в СМИ появилась информация, что с Пером мог контактировать россиянин Даниил Медведев, который тренировался и готовился к US Open вместе с французом. Сообщалось, что в настоящее время проводится расследование и выявляется круг людей, контактировавших с Пером, среди которых числится до 30 человек.