Исключенный из US Open теннисист Бенуа Пер раскритиковал организаторов

Источник: Спорт РИА Новости

US Open стартовал в понедельник. За два дня до этого стало известно, что Пер, посеянный на турнире по 17-м номером, сдал положительный тест на коронавирус. По этой причины организаторы исключили 31-летнего француза из турнира.

«Я в порядке, пока у меня нет никаких симптомов. Я пока сомневаюсь, стоит ли рассказывать, что на самом деле происходит в этом «ложном пузыре», — приводит слова Пера Mundo Deportivo.

Федерация тенниса США (USTA) на критику Пера ответила так: «очевидно, что игрок, заразившийся коронавирусом, не следовал протоколам о состоянии здоровья, утвержденным штатом Нью-Йорк».