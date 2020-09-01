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11:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Исключенный из US Open теннисист Бенуа Пер раскритиковал организаторов

Французский теннисист Бенуа Пер раскритиковал организаторов Открытого чемпионата США после своего исключения из турнира из-за его положительного теста на коронавирус.

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Источник: Спорт РИА Новости

US Open стартовал в понедельник. За два дня до этого стало известно, что Пер, посеянный на турнире по 17-м номером, сдал положительный тест на коронавирус. По этой причины организаторы исключили 31-летнего француза из турнира.

«Я в порядке, пока у меня нет никаких симптомов. Я пока сомневаюсь, стоит ли рассказывать, что на самом деле происходит в этом «ложном пузыре», — приводит слова Пера Mundo Deportivo.

Федерация тенниса США (USTA) на критику Пера ответила так: «очевидно, что игрок, заразившийся коронавирусом, не следовал протоколам о состоянии здоровья, утвержденным штатом Нью-Йорк».

Ранее в СМИ появилась информация, что с Пером мог контактировать россиянин Даниил Медведев, который тренировался и готовился к US Open вместе с французом. Сообщалось, что в настоящее время проводится расследование и выявляется круг людей, контактировавших с Пером, среди которых числится до 30 человек.

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