Российский теннисист Кузнецов вышел во второй круг US Open
ТАСС, 1 сентября. Россиянин Андрей Кузнецов обыграл американца Сэма Куэрри в матче первого круга US Open. Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.
ТАСС, 1 сентября. Россиянин Андрей Кузнецов обыграл американца Сэма Куэрри в матче первого круга US Open. Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (8:6), 6:2 в пользу россиянина. Матч был отложен более чем на час
Кузнецову 29 лет, в августе на турнире в Праге он провел первый матч после двухлетнего перерыва. Кузнецов не играл с января 2018 года
Куэрри занимает 45-ю строчку в рейтинге Ассоциации
Турнир завершится 13 сентября. Действующим победителем US Open является испанец Рафаэль Надаль, который отказался от участия