Российский теннисист Кузнецов вышел во второй круг US Open

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (8:6), 6:2 в пользу россиянина. Матч был отложен более чем на час из-за дождя. В следующем круге Кузнецов встретится с победителем матча между россиянином Кареном Хачановым (11-й номер посева) и итальянцем Янником Синнером.

Кузнецову 29 лет, в августе на турнире в Праге он провел первый матч после двухлетнего перерыва. Кузнецов не играл с января 2018 года из-за хронической травмы тазобедренного сустава. На US Open Кузнецов заменил японца Кэя Нисикори, который отказался от участия в турнире после того, как переболел COVID-19. Лучшим результатом Кузнецова на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2016), на US Open он дважды выходил в третий раунд турнира (2014, 2016).