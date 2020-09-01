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21:27 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Кузнецов вышел во второй круг US Open

ТАСС, 1 сентября. Россиянин Андрей Кузнецов обыграл американца Сэма Куэрри в матче первого круга US Open. Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.

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Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (8:6), 6:2 в пользу россиянина. Матч был отложен более чем на час из-за дождя. В следующем круге Кузнецов встретится с победителем матча между россиянином Кареном Хачановым (11-й номер посева) и итальянцем Янником Синнером.

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Кузнецову 29 лет, в августе на турнире в Праге он провел первый матч после двухлетнего перерыва. Кузнецов не играл с января 2018 года из-за хронической травмы тазобедренного сустава. На US Open Кузнецов заменил японца Кэя Нисикори, который отказался от участия в турнире после того, как переболел COVID-19. Лучшим результатом Кузнецова на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2016), на US Open он дважды выходил в третий раунд турнира (2014, 2016).

Куэрри занимает 45-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), на его счету 10 побед на турнирах ассоциации. На US Open он доходил до четвертьфинала (2017).

Турнир завершится 13 сентября. Действующим победителем US Open является испанец Рафаэль Надаль, который отказался от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.

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