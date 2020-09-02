Серена Уильямс сыграет с россиянкой Гаспарян во втором круге US Open

Встреча завершилась победой восьмой ракетки мира Уильямс со счётом 7:5; 6:3.

Серена сделала 12 эйсов, 12 раз подала навылет и выиграла 69 очков. На счету Анн 2 эйса, 2 подачи навылет и 53 выигранных очка. Во втором круге турнира Уильямс сыграет с представительницей России Маргаритой Гаспарян, которая в первом круге переиграла Монику Пуиг из Пуэрто-Рико.