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09:49 (мск), источник: Sport24

Лучший русский теннисист Медведев стартовал на US Open с легкой победы. За 3 сета он отдал всего 7 геймов

Аргентинец Дельбонис почти не сопротивлялся.

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Даниил Медведев последним из россиян стартовал на US Open. Главную звезду российского тенниса поставили играть на центральный корт. А как еще поступать с финалистом прошлого розыгрыша? Тем более что действующий чемпион испанец Рафаэль Надаль в этот раз в Нью-Йорк не приехал.

Но статус одного из главных фаворитов ни о чем не говорит. Ведь Медведеву еще нужно научиться побеждать в ситуации, когда его не освистывает американская публика — главный поставщик энергии для россиянина ровно год назад.

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Первый соперник Дани на US Open-2020 — 29-летний аргентинец Федерико Дельбонис, теннисист среднего уровня, который ни разу не проходил дальше третьего раунда на турнирах Большого шлема (дальше второго — в США). Типичный грунтовик. Идеальный оппонент для старта.

И Даня победил разгромно. Аргентинец выжимал из себя максимум и неплохо играл в отдельных эпизодах, но Медведев всякий раз нажимал на газ при необходимости забрать решающее очко. Единственный гейм в первом сете Федерико взял при счете 0:5. Дельбонис пытался играть разнообразно, но россиянин был просто быстрее и умнее.

Вот так Медведев успел за укороченным соперника.

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Во втором сете Даня позволил аргентинцу взять уже два гейма на своей подаче. Но первый из них случился при счете 4:0. Причин волноваться не было.

Да и какое может быть волнение, когда у Медведева проходят такие свечки?

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Третий сет Даня для разнообразия начал с проигранного гейма, а потом даже позволил сопернику сделать брейк. Но Медведев играл с запасом. 6:4 — энергосберегающая победа россиянина в третьем сете. Матч продолжался всего лишь 1 час и 46 минут.

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В интервью на корте сразу после победы Медведев не стал скрывать, что старался не рисковать в первом матче, а также объяснил, почему не взял с собой на турнир жену.

«Доволен счетом. Рад, что было всего три сета, и мы успели закончить до полуночи. Я особо не рисковал, старался играть стабильно. Соперник временами включался, у него проходили неплохие розыгрыши. В эти моменты мне было тяжело.

Вначале думал, что мне будет скучно в «пузыре» и даже депрессивно. Но все достаточно неплохо проводят, играют в теннис. Почему я взял с собой только тренера, когда можно было привезти трех человек? Моя жена, скорее всего, была бы недовольна из-за того, что придется 5 недель сидеть в номере.

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Во втором круге соперником Медведева станет 116-я ракетка мира, австралиец Кристофер О’Коннелл. Ждем повторения сценария встречи с Дельбонисом.

«Я еще не видел, как он играет. Но знаю, что Кристофер в Австралии взял сет у Андрея Рублева. Это неплохо. Я посмотрю его несколько матчей в процессе подготовки», — высказался Медведев о будущем противнике.

По итогам первого круга в мужской сетке US Open остались четыре россиянина. Андрея Рублева ждет матч против Грегуара Баррера, а Карен Хачанов и Андрей Кузнецов сыграют между собой.

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