Зарина Дияс проиграла партию «под ноль» и вылетела с US Open
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в
На старте турнира Дияс, занимающая 60-е место в рейтинге WTA, встречалась с 61-й ракеткой мира Бернардой Пера из США. Казахстанка сумела навязать борьбу только в первом сете, уступив на
Теннисистки провели на корте час и 47 минут. За это время казахстанка выполнила одна подачу на вылет, одну двойную ошибку и отыграла четыре
Ранее во второй круг US Open вышли две представительницы Казахстана Елена Рыбакина и Юлия Путинцева.
В мужской сетке турнира Михаил Кукушкин выиграл в первом круга, а вот Александр Бублик вылетел с турнира.