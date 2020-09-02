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09:51 (мск), источник: Vesti.kz

Зарина Дияс проиграла партию «под ноль» и вылетела с US Open

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс не смогла пробиться во второй круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в Нью-Йорке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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На старте турнира Дияс, занимающая 60-е место в рейтинге WTA, встречалась с 61-й ракеткой мира Бернардой Пера из США. Казахстанка сумела навязать борьбу только в первом сете, уступив на тай-брейке 6:7 (4:7). Вторую партию американка взяла уже под ноль (6:0).

Теннисистки провели на корте час и 47 минут. За это время казахстанка выполнила одна подачу на вылет, одну двойную ошибку и отыграла четыре брейк-поинта из 11.

Ранее во второй круг US Open вышли две представительницы Казахстана Елена Рыбакина и Юлия Путинцева.

В мужской сетке турнира Михаил Кукушкин выиграл в первом круга, а вот Александр Бублик вылетел с турнира.

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