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09:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Александрова победила Клейстерс на старте Открытого чемпионата США

Россиянка Екатерина Александрова вышла во второй раунд Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

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Источник: Спорт РИА Новости

Александрова, посеянная под 21-м номером, в первом круге обыграла экс-первую ракетку мира бельгийку Ким Клейстерс со счетом 3:6, 7:5, 6:1. Теннисистки провели на корте один час 46 минут.

В следующем раунде Александрова встретится с американкой Кэти Макнейли.

Другие результаты игрового дня:

Арина Соболенко (Белоруссия, 5-я сеяная) — Осеан Додан (Франция) — 7:6 (7:1), 6:4,

Онс Жабер (Тунис, 27) — Катажина Кава (Польша) — 6:2, 7:6 (8:6),

Виктория Азаренко (Белоруссия) — Барбара Хаас (Австрия) — 6:1, 6:2.

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