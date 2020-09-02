Александрова победила Клейстерс на старте Открытого чемпионата США
Россиянка Екатерина Александрова вышла во второй раунд Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
Россиянка Екатерина Александрова вышла во второй раунд Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
Александрова, посеянная под 21-м номером, в первом круге обыграла
В следующем раунде Александрова встретится с американкой Кэти Макнейли.
Другие результаты игрового дня:
Арина Соболенко (Белоруссия, 5-я сеяная) — Осеан Додан (Франция) — 7:6 (7:1), 6:4,
Онс Жабер (Тунис, 27) — Катажина Кава (Польша) — 6:2, 7:6 (8:6),
Виктория Азаренко (Белоруссия) — Барбара Хаас (Австрия) — 6:1, 6:2.