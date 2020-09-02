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10:03 (мск), источник: БЕЛТА

Азаренко, Соболенко и Говорцова победили на старте US Open

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (27-й номер мирового рейтинга) успешно стартовала на US Open, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

В матче 1/64 финала экс-первая ракетка планеты встречалась с австрийской теннисисткой Барбарой Хаас (139) и выиграла в двух сетах, отдав сопернице лишь три гейма — 6:1, 6:2.

Во втором раунде Виктория Азаренко сыграет с одиннадцатым номером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко, которая победила французскую теннисистку Осеан Додан (115) — 7:6 (7:1), 6:4.

Ранее в 1/32 финала пробились еще три белорусские теннисистки. Вера Лапко (351) переиграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич (123) — 1:6, 7:6 (7:2), 6:2, а Александра Саснович (106) одолела представительницу США Франческу ди Лоренцо (129) — 2:6, 7:6 (8:6), 6:0. Во втором раунде Вера Лапко встретится с казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой (35), соперницей Александры Саснович будет 15-я ракетка мира чешка Маркета Вондроушова. Ольга Говорцова (130) в стартовом поединке турнира в Нью-Йорке обыграла американку Эйжу Мухаммад (194) — 6:1, 6:2. В 1/32 финала белоруска сыграет с еще одной представительницей США Слоан Стивенс (39).

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В мужском одиночном разряде белорус Егор Герасимов, занимающий 72-е место в мировом рейтинге, победил серба Душана Лайовича, у которого 24-я позиция в рейтинге ATP — 6:1, 4:6, 6:4, 6:4. Следующим соперником белорусского теннисиста будет австралиец Джордан Томпсон, который находится на 63-м месте в мировом рейтинге.

Открытый чемпионат США, общий призовой фонд которого составляет $53,4 млн, завершится 13 сентября.

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