Кудерметова не смогла выйти во второй раунд Открытого чемпионата США
Россиянка Вероника Кудерметова не сумела пробиться во второй раунд Открытого чемпионата США по теннису в
Россиянка Вероника Кудерметова не сумела пробиться во второй раунд Открытого чемпионата США по теннису в
Кудерметова, получившая от организаторов 29-й номер посева, в первом круге проиграла представительнице Польши Иге Швёнтек со счетом 3:6, 3:6. Теннисистки провели на корте чуть более полутора часов.
Швёнтек во втором раунде встретится с американкой Сачией Викери.
Другие результаты женской сетки US Open:
Мэдисон Киз (США, 7-я сеяная) — Тимея Бабош (Венгрия) — 6:1, 6:1,
Слоан Стивенс (США, 26) — Михаэла Бузэрнеску (Румыния) — 6:3, 6:3,
Донна Векич (Хорватия, 18) — Кристина Плишкова (Чехия) — 3:6, 7:6 (8:6), 6:4,
Мария Саккари (Греция, 15) — Штефани Фёгеле (Швейцария) — 6:3, 3:6, 7:5,
Каролина Мухова (Чехия, 20) — Винус Уильямс (США) — 6:3, 7:5.