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10:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кудерметова не смогла выйти во второй раунд Открытого чемпионата США

Россиянка Вероника Кудерметова не сумела пробиться во второй раунд Открытого чемпионата США по теннису в Нью-Йорке.

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Источник: Спорт РИА Новости

Кудерметова, получившая от организаторов 29-й номер посева, в первом круге проиграла представительнице Польши Иге Швёнтек со счетом 3:6, 3:6. Теннисистки провели на корте чуть более полутора часов.

Швёнтек во втором раунде встретится с американкой Сачией Викери.

Другие результаты женской сетки US Open:

Мэдисон Киз (США, 7-я сеяная) — Тимея Бабош (Венгрия) — 6:1, 6:1,

Слоан Стивенс (США, 26) — Михаэла Бузэрнеску (Румыния) — 6:3, 6:3,

Донна Векич (Хорватия, 18) — Кристина Плишкова (Чехия) — 3:6, 7:6 (8:6), 6:4,

Мария Саккари (Греция, 15) — Штефани Фёгеле (Швейцария) — 6:3, 3:6, 7:5,

Каролина Мухова (Чехия, 20) — Винус Уильямс (США) — 6:3, 7:5.

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