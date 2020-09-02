Винус Уильямс побила рекорд Мартины Навратиловой

Для Винус нынешний US Open стал 22-м в карьере, у Навратиловой — 21, сообщает ESPN.

40-летняя Винус в первом круге проиграла представительнице Чехии Каролине Муховой, посеянной под 20-м номером, со счётом 3:6, 5:7. Уильямс-старшая впервые в карьере уступила в стартовом раунде US Open. В случае победы она могла стать третьей теннисисткой не моложе 40 лет, выигравшей матч одиночного разряда этих соревнований.