Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в 1/16 финала US Open

Сегодня во втором раунде Александра Саснович уверенно обыграла в двух сетах 15-ю ракетку мира чешку Маркету Вондроушову — 6:1, 6:2. Для победы понадобился всего 1 час 5 минут.

На старте турнира белоруска одолела в трехсетовом поединке представительницу США Франческу ди Лоренцо (129) — 2:6, 7:6 (8:6), 6:0.

В 1/16 финала Александра Саснович встретится с победительницей матча между белоруской Верой Лапко (351) и казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой (35). В первом раунде Вера Лапко обыграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич (123) — 1:6, 7:6 (7:2), 6:2.

Завтра в 1/32 финала состязаний в Нью-Йорке пройдет белорусское дерби: экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко (27) сыграет с 11-м номером мирового рейтинга Ариной Соболенко. В прошлом году они уже встречались на US Open и тогда Арина Соболенко выиграла в трехсетовом поединке — 3:6, 6:3, 6:4.

Еще одна белоруска Ольга Говорцова (130) в стартовом поединке обыграла американку Эйжу Мухаммад (194) — 6:1, 6:2. В 1/32 финала Ольга Говорцова встретится с другой представительницей США Слоан Стивенс (39).

В мужском одиночном разряде белорус Егор Герасимов, занимающий 72-е место в мировом рейтинге, победил серба Душана Лайовича, у которого 24-я позиция в рейтинге ATP — 6:1, 4:6, 6:4, 6:4. Следующим соперником белорусского теннисиста будет австралиец Джордан Томпсон, который находится на 63-м месте в мировом рейтинге.