Путинцева вышла в третий круг US Open

Источник: usopen.org

Путинцева, посеянная на турнире под 23-м номером, в матче второго раунда обыграла белоруску Веру Лапко со счетом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась один час 15 минут.

В рейтинге WTA 25-летняя Путинцева занимает 35-е место, а 21-летняя Лапко — 351-е. Ранее теннисистки между собой не встречались.

Соперницей казахстанки в следующем матче US Open будет другая представительница Беларуси Александра Соснович, которая во втором круге прошла чешку Маркету Вондроушову (12 сеяная) — 6:1, 6:2.