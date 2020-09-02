Путинцева вышла в третий круг US Open
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева пробилась в третий круг Открытого чемпионата США (US Open), который проходит в
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева пробилась в третий круг Открытого чемпионата США (US Open), который проходит в
Путинцева, посеянная на турнире под 23-м номером, в матче второго раунда обыграла белоруску Веру Лапко со счетом 6:3, 6:3. Встреча продолжалась один час 15 минут.
В рейтинге WTA 25-летняя Путинцева занимает 35-е место, а 21-летняя Лапко — 351-е. Ранее теннисистки между собой не встречались.
Соперницей казахстанки в следующем матче US Open будет другая представительница Беларуси Александра Соснович, которая во втором круге прошла чешку Маркету Вондроушову (12 сеяная) — 6:1, 6:2.
Напомним, в матче первого круга казахстанка победила американку Робин Монтгомери — 6:1, 6:3. Также на турнире продолжают выступление первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина и Михаил Кукушкин.