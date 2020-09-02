Белоруска Вера Лапко проиграла в 1/32 финала US Open

Сегодня в поединке 1/32 финала белоруска, занимающая 351-е место в мировом рейтинге, проиграла казахстанской теннисистке Юлии Путинцевой, у которой 35-я позиция, — 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В первом раунде Вера Лапко обыграла в трехсетовом поединке представительницу Швейцарии Викторию Голубич (123) — 1:6, 7:6 (7:2), 6:2.