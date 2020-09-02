Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Ак Барс
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
3.09
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
Футбол. Кубок России
18:30
Черноморец Н
Биолог-Новокубанск
40
Футбол. Кубок России
18:00
Калуга
Салют Бл
П 6:7
00
Футбол. Кубок России
18:00
Кубань Холдинг
Динамо Ставрополь
34
Футбол. Кубок России
17:00
Волга Ул
КАМАЗ
20
Футбол. Кубок России
17:00
Коломна
Родина
23
Футбол. Кубок России
16:00
Звезда П
Челябинск
31
Футбол. Кубок России
16:00
Знамя
Сокол
П 6:5
00
Футбол. Кубок России
16:00
Машук-КМВ
Легион Динамо
21
Футбол. Кубок России
13:00
Ленинградец
Олимп-Долгопрудный
21
Футбол. Кубок России
12:30
Зенит Ир
Новосибирск
П 4:3
11
Все события
Фоторепортажи
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
10«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов
21:35 (мск), источник: БЕЛТА

Белоруска Вера Лапко проиграла в 1/32 финала US Open

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко завершила выступление в одиночном разряде открытого чемпионата США в Нью-Йорке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Сегодня в поединке 1/32 финала белоруска, занимающая 351-е место в мировом рейтинге, проиграла казахстанской теннисистке Юлии Путинцевой, у которой 35-я позиция, — 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В первом раунде Вера Лапко обыграла в трехсетовом поединке представительницу Швейцарии Викторию Голубич (123) — 1:6, 7:6 (7:2), 6:2.

В игре за выход в 1/8 финала Юлия Путинцева встретится с белоруской Александрой Саснович (106-й номер рейтинга WTA), которая сегодня уверенно переиграла чешскую теннисистку Маркету Вондроушову (15) — 6:1, 6:2.

 Гороскоп на май 2020
Острова в Китае раздают за мизерную аренду
8 игроков «Челси» заразились коронавирусом, у ПСЖ заболел Неймар
Определились участники группового этапа Кубка России по футболу
ЦСКА забил на 51-й секунде, но уступил «Ак Барсу» Кубок Открытия
Сложный тест для Черчесова: Топ-5 ставок на Лигу наций
Форвард «Спартака» заинтересовал клубы из Испании и Италии
«Хочу, чтобы Лео остался»: Рамос высказался о будущем Месси
Россиянка отыграла четыре матчбола и вышла в третий круг US Open
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь