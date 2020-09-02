Белоруска Вера Лапко проиграла в 1/32 финала US Open
2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко завершила выступление в одиночном разряде открытого чемпионата США в
2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко завершила выступление в одиночном разряде открытого чемпионата США в
Сегодня в поединке 1/32 финала белоруска, занимающая 351-е место в мировом рейтинге, проиграла казахстанской теннисистке Юлии Путинцевой, у которой 35-я позиция, — 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В первом раунде Вера Лапко обыграла в трехсетовом поединке представительницу Швейцарии Викторию Голубич (123) — 1:6, 7:6 (7:2), 6:2.
В игре за выход в 1/8 финала Юлия Путинцева встретится с белоруской Александрой Саснович (106-й номер рейтинга WTA), которая сегодня уверенно переиграла чешскую теннисистку Маркету Вондроушову (15) — 6:1, 6:2.