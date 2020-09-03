Кукушкин отыгрался с 1−3 в пятом сете и победил 19-ю ракетку мира во втором круге US Open

Во втором круге он встречался с чилийцем Кристианом Гарином и обыграл его в пяти сетах со счетом 6:2, 6:1, 3:6, 4:6, 7:5. Причем в решающем сете Кукушкин проигрывал 1−3, но смог отыграться и вырвать победу. Встреча продолжалась три часа 55 минут.

В рейтинге ATP 32-летний Кукушкин занимает 90-е место, а в 24-летний Гарин является 19-й ракеткой мира. На турнире он был посеян под 13-м номером. Ранее теннисисты между собой не встречались.

В следующей круге Кукушкин сыграет с австралийским теннисистом Джорданом Томпсоном, который прошел белоруса Егора Герасимова — 6:1, 6:4, 3:6, 6:3.