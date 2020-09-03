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00:20 (мск), источник: Vesti.kz

Кукушкин отыгрался с 1−3 в пятом сете и победил 19-ю ракетку мира во втором круге US Open

Казахстанец Михаил Кукушкин пробился в третий круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open), проходящего в Нью-Йорке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Во втором круге он встречался с чилийцем Кристианом Гарином и обыграл его в пяти сетах со счетом 6:2, 6:1, 3:6, 4:6, 7:5. Причем в решающем сете Кукушкин проигрывал 1−3, но смог отыграться и вырвать победу. Встреча продолжалась три часа 55 минут.

В рейтинге ATP 32-летний Кукушкин занимает 90-е место, а в 24-летний Гарин является 19-й ракеткой мира. На турнире он был посеян под 13-м номером. Ранее теннисисты между собой не встречались.

В следующей круге Кукушкин сыграет с австралийским теннисистом Джорданом Томпсоном, который прошел белоруса Егора Герасимова — 6:1, 6:4, 3:6, 6:3.

Напомним, в матче первого круга он победил венгра Атиллу Балаша со счетом 6:4, 7:5, 6:4. Ранее в третий круг вышла Юлия Путинцева, обыгравшая белоруску Веру Лапко со счетом 6:3, 6:3. Также участие в одиночном разряде турнира продолжает первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина.

Кукушкин отыгрался с 1-3 в пятом сете и победил 19-ю ракетку мира во втором круге US Open
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