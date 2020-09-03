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00:59 (мск), источник: Vesti.kz

Первая ракетка Казахстана Рыбакина неожиданно проиграла во втором круге US Open

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина не смогла выйти в третий круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в Нью-Йорке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Во втором круге соперницей представительницы Казахстана стала американка Шелби Роджерс, которая с самого начала матча удивила многих. В итоге она выиграла Рыбакину в двух партиях со счетом 7:5, 6:1. Встреча продолжалась один час 28 минут.

21-летняя Рыбакина является 17-й ракеткой мира, а на турнире она была посеяна под 11-м номером. 27-летняя Роджерс занимает 93-е место в рейтинге WTA. Ранее теннисистки между собой не встречались.

Напомним, на старте турнира она выиграла у украинки Катарины Завацкой со счетом 6:3, 6:0.

В третий круг от Казахстана смогли выйти Юлия Путинцева, обыгравшая белоруску Веру Лапко со счетом 6:3, 6:3, и Михаил Кукушкин, вырвавший победу в пяти сетах у чилийца Кристиана Гарина — 6:2, 6:1, 3:6, 4:6, 7:5. В первом круге проиграли Зарина Дияс и Александр Бублик.

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