Первая ракетка Казахстана Рыбакина неожиданно проиграла во втором круге US Open

Во втором круге соперницей представительницы Казахстана стала американка Шелби Роджерс, которая с самого начала матча удивила многих. В итоге она выиграла Рыбакину в двух партиях со счетом 7:5, 6:1. Встреча продолжалась один час 28 минут.

21-летняя Рыбакина является 17-й ракеткой мира, а на турнире она была посеяна под 11-м номером. 27-летняя Роджерс занимает 93-е место в рейтинге WTA. Ранее теннисистки между собой не встречались.

Напомним, на старте турнира она выиграла у украинки Катарины Завацкой со счетом 6:3, 6:0.