Герасимов уступил Томпсону во втором раунде теннисного турнира US Open

В матче второго раунда одиночного разряда белорус уступил австралийскому теннисисту Джордану Томпсону (63) — 1:6, 4:6, 6:3, 3:6. Игра продолжалась почти три часа. В первом раунде одиночного разряда белорусский теннисист обыграл серба Душана Лайовича, у которого 24-я позиция в мировом рейтинге, — 6:1, 4:6, 6:4, 6:4. В поединке 1/16 финала соперником Джордана Томпсона будет представитель Казахстана Михаил Кукушкин (90).