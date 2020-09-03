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10:20 (мск), источник: БЕЛТА

Герасимов уступил Томпсону во втором раунде теннисного турнира US Open

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Егор Герасимов (72-й номер рейтинга ATP) проиграл в 1/32 финала открытого чемпионата США по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В матче второго раунда одиночного разряда белорус уступил австралийскому теннисисту Джордану Томпсону (63) — 1:6, 4:6, 6:3, 3:6. Игра продолжалась почти три часа. В первом раунде одиночного разряда белорусский теннисист обыграл серба Душана Лайовича, у которого 24-я позиция в мировом рейтинге, — 6:1, 4:6, 6:4, 6:4. В поединке 1/16 финала соперником Джордана Томпсона будет представитель Казахстана Михаил Кукушкин (90).

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