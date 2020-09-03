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10:22 (мск), источник: БЕЛТА

Азаренко и Соболенко победили на старте теннисного парного разряда US Open

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские теннисистки победно стартовали в женском парном разряде, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Виктория Азаренко и София Кенин из США в матче первого круга за полтора часа обыграли австралийский дуэт Эллен Перес / Сторм Сандерс — 2:6, 6:2, 6:2.

Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс всего за 50 минут взяли верх над австралийско-американским тандемом Арина Родионова / Сабрина Сантамария — 6:2, 6:0.

Сегодня поздно вечером Арина Соболенко (11-й номер мирового рейтинга) и Виктория Азаренко (27) встретятся между собой в поединке 1/32 финала одиночного разряда. Это будет второй очный матч двух лучших белорусских теннисисток на турнирах под эгидой WTA. В первом раунде US Open-2019 Арина Соболенко обыграла Викторию Азаренко в трехсетовом поединке — 3:6, 6:3, 6:4.

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Также сегодня белоруска Ольга Говорцова (130) сыграет во втором раунде с американской теннисисткой Слоан Стивенс (39).

Завтра еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (106) в поединке 1/16 финала встретится с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (35), которая накануне во втором круге победила белоруску Веру Лапко (351) — 6:3, 6:3.

Открытый чемпионат США завершится в Ньб-Йорке 13 сентября.

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