Эта Соня не даст уснуть: российская теннисистка взбудоражила соцсети
Российская теннисистка Софья Жук в последнее время активно радует поклонников своего таланта пикантными фотографиями. Спортсменке действительное есть что показать.
Российская теннисистка Софья Жук в последнее время активно радует поклонников своего таланта пикантными фотографиями. Спортсменке действительное есть что показать.
Последняя фотография в Instagram топлес и вовсе бурную реакцию в соцсетях. Некоторые называют россиянку «девушкой с самыми горячими фотографиями». Нашлись и те, кто считает, что Софье стоит вернуться в теннис и посвятить время тренировкам, а не откровенным фотосессиям. Позже красотка удалила резонансное фото.
Перспективная теннисистка завершила карьеру. Бывшая четвертая ракетка мира в юниорском рейтинге выигрывала Уимблдон в своей возрастной категории в 2015 году. Всего в ее коллекции шесть титулов ITF.
Всего в одиночном раз эффектная россиянка одержала 123 победы и потерпела 66 поражений. В 2018 году Жук во втором круге квалификации Открытого чемпионата Австралии проиграла польской теннисистке Магдалене Фрех.