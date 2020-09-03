Эта Соня не даст уснуть: российская теннисистка взбудоражила соцсети

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

Последняя фотография в Instagram топлес и вовсе бурную реакцию в соцсетях. Некоторые называют россиянку «девушкой с самыми горячими фотографиями». Нашлись и те, кто считает, что Софье стоит вернуться в теннис и посвятить время тренировкам, а не откровенным фотосессиям. Позже красотка удалила резонансное фото.

Перспективная теннисистка завершила карьеру. Бывшая четвертая ракетка мира в юниорском рейтинге выигрывала Уимблдон в своей возрастной категории в 2015 году. Всего в ее коллекции шесть титулов ITF.