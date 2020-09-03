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11:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Эта Соня не даст уснуть: российская теннисистка взбудоражила соцсети

Российская теннисистка Софья Жук в последнее время активно радует поклонников своего таланта пикантными фотографиями. Спортсменке действительное есть что показать.

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15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Последняя фотография в Instagram топлес и вовсе бурную реакцию в соцсетях. Некоторые называют россиянку «девушкой с самыми горячими фотографиями». Нашлись и те, кто считает, что Софье стоит вернуться в теннис и посвятить время тренировкам, а не откровенным фотосессиям. Позже красотка удалила резонансное фото.

Перспективная теннисистка завершила карьеру. Бывшая четвертая ракетка мира в юниорском рейтинге выигрывала Уимблдон в своей возрастной категории в 2015 году. Всего в ее коллекции шесть титулов ITF.

Всего в одиночном раз эффектная россиянка одержала 123 победы и потерпела 66 поражений. В 2018 году Жук во втором круге квалификации Открытого чемпионата Австралии проиграла польской теннисистке Магдалене Фрех.

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