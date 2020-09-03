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10:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Стефанос Циципас вышел в третий круг Открытого чемпионата США

Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.

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Источник: Спорт РИА Новости

Четвертая ракетка турнира Циципас в матче второго круга победил хозяина корта Максима Кресси — 7:6 (7:2), 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты.

В другом матче хорват Борна Чорич (27) за 4 часа 19 минут сломил сопротивление аргентинца Хуана Игнасио Лондеро — 7:5, 4:6, 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.

В третьем круге Циципас и Чорич сыграют друг с другом.

Результаты других матчей второго круга:

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 20) — Митчелл Крюгер (США) — 6:1, 6:2, 6:2;.

Жиль Симон (Франция) — Тейлор Фриц (США, 19) — 5:7, 3:6, 2:6;.

Денис Шаповалов (Канада, 12) — Квон Сун-Ву (Южная Корея) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 6:2.

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