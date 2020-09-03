Стефанос Циципас вышел в третий круг Открытого чемпионата США
Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг Открытого чемпионата США, который проходит в
Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в третий круг Открытого чемпионата США, который проходит в
Четвертая ракетка турнира Циципас в матче второго круга победил хозяина корта Максима Кресси — 7:6 (7:2), 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты.
В другом матче хорват Борна Чорич (27) за 4 часа 19 минут сломил сопротивление аргентинца Хуана Игнасио Лондеро — 7:5, 4:6, 6:7 (5:7), 6:2, 6:3.
В третьем круге Циципас и Чорич сыграют друг с другом.
Результаты других матчей второго круга:
Пабло
Жиль Симон (Франция) — Тейлор Фриц (США, 19) — 5:7, 3:6, 2:6;.
Денис Шаповалов (Канада, 12) — Квон