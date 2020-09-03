Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Остраве

В сегодняшнем матче 1/8 финала белорус переиграл в двух сетах серба Виктора Троицки (188) — 6:3, 7:5. Поединок продолжался 1 час 35 минут. В первом раунде Илья Ивашко победил чеха Вита Коприву (322) — 6:4, 7:6 (7:4), а в игре за попадание в полуфинал его соперником будет нидерландский теннисист Таллон Грикспур (150).