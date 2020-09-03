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3 сентября, источник: БЕЛТА

Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Остраве

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (139-й номер мирового рейтинга) стал участником четвертьфинальной стадии одиночного разряда турнира серии «Челленджер» в чешской Остраве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В сегодняшнем матче 1/8 финала белорус переиграл в двух сетах серба Виктора Троицки (188) — 6:3, 7:5. Поединок продолжался 1 час 35 минут. В первом раунде Илья Ивашко победил чеха Вита Коприву (322) — 6:4, 7:6 (7:4), а в игре за попадание в полуфинал его соперником будет нидерландский теннисист Таллон Грикспур (150).

В 1/8 финала парного разряда Илья Ивашко и канадец Стивен Диас в упорной борьбе проиграли чешскому дуэту Зденек Коларж / Лукаш Росол — 6:7 (3:7), 6:7 (5:7).

Белорусско-испанский тандем Андрей Василевский / Давид Вега-Эрнандес в первом раунде обыграл мексиканско-нидерландскую пару Ханс Хач / Ботик Ван де Зандшульп — 6:3, 6:4, а сегодня в четвертьфинале уступил нидерландскому тандему Таллон Грикспур / Робин Хасе — 6:4, 4:6, 7:10.

Турнир в Остраве завершится 6 сентября.

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