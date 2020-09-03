Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в четвертьфинал турнира в Остраве

В сегодняшнем матче 1/8 финала белорус переиграл в двух сетах серба Виктора Троицки (188) — 6:3, 7:5. Поединок продолжался 1 час 35 минут. В первом раунде Илья Ивашко победил чеха Вита Коприву (322) — 6:4, 7:6 (7:4), а в игре за попадание в полуфинал его соперником будет нидерландский теннисист Таллон Грикспур (150).
В 1/8 финала парного разряда Илья Ивашко и канадец Стивен Диас в упорной борьбе проиграли чешскому дуэту Зденек Коларж / Лукаш Росол — 6:7 (3:7), 6:7 (5:7).
Белорусско-испанский тандем Андрей Василевский / Давид Вега-Эрнандес в первом раунде обыграл мексиканско-нидерландскую пару Ханс Хач / Ботик Ван де Зандшульп — 6:3, 6:4, а сегодня в четвертьфинале уступил нидерландскому тандему Таллон Грикспур / Робин Хасе — 6:4, 4:6, 7:10.
Турнир в Остраве завершится 6 сентября.