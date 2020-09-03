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20:28 (мск), источник: ТАСС

Хачанов обыграл Кузнецова и вышел в третий круг US Open

ТАСС, 3 сентября. Российский теннисист Карен Хачанов обыграл соотечественника Андрея Кузнецова в матче второго круга Открытого чемпионата США (US Open). Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.

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Источник: AP 2020

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:1 в пользу 24-летнего Хачанова. На турнирах серии Большого шлема Хачанов и Кузнецов встречались в 2017 году — в первом круге Уимблдона в пяти сетах сильнее оказался Хачанов. В следующем круге 11-й сеяный турнира встретится с австралийцем Алексом Де Минауром (21), который обыграл француза Ришара Гаске. В первом круге Хачанов отыгрался со счета 0−2 по сетам в матче против итальянца Янника Синнера, Кузнецов в трех сетах обыграл четвертьфиналиста US Open — 2017 американца Сэма Куэрри.

Хачанов занимает 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), на счету россиянина четыре победы на турнирах под эгидой ассоциации. Наивысшим достижением россиянина на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал прошлогоднего Открытого чемпионата Франции, на US Open — выход в третий круг (2018).

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Кузнецову 29 лет, в августе на турнире в Праге он провел первый матч после двухлетнего перерыва. Кузнецов не играл с января 2018 года из-за хронической травмы тазобедренного сустава. На US Open Кузнецов заменил японца Кея Нисикори, который отказался от участия в турнире после того, как переболел COVID-19. Лучшим результатом Кузнецова на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2016), на US Open он дважды выходил в третий раунд турнира (2014, 2016).

Турнир завершится 13 сентября. Действующим победителем US Open является испанец Рафаэль Надаль, который отказался от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.

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