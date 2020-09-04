Гаспарян уступила Серене Уильямс во втором круге US Open

Источник: AFP 2020

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 38-летней американки. В третьем круге Серена Уильямс, имеющая третий номер посева, сыграет против соотечественницы Слоан Стивенс (26). Матч пройдет 5 сентября.

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Гаспарян занимает 117-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), в ее активе две победы на турнирах WTA. Лучшим достижением россиянки на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый раунд на Открытом чемпионате Австралии 2016 года. На US Open она во второй раз в карьере вышла во второй круг.

В активе 23 победы на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, что является рекордом «Открытой эры» (период с 1968 года по настоящее время, когда все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях — прим. ТАСС). Однако рекордсменкой за всю историю тенниса является австралийка Маргарет Корт, в активе которой 24 титула.