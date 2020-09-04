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11:16 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Медведев обыграл О’Коннелла и вышел в третий круг US Open

ТАСС, 4 сентября. Российский теннисист Даниил Медведев победил австралийца Кристофера О'Коннелла в матче второго круга Открытого чемпионата США (US Open). Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2, 6:4 в пользу Медведева, посеянного на турнире под третьим номером. Матч продолжался 2 часа 15 минут. В третьем круге Медведев сыграет с американцем Джеффри Волфом. Встреча состоится 5 сентября.

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Медведев располагается на пятой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В активе 24-летнего россиянина семь побед на турнирах под эгидой ATP. В прошлогоднем розыгрыше он дошел до финала US Open, что является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема. Тогда россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах.

26-летний О'Коннелл занимает 116-ю строчку мирового рейтинга, на его счету две победы на турнирах АТР. Выход во второй круг Открытого чемпионата США стал для теннисиста самым высоким достижением на турнирах серии Большого шлема. Также он дважды останавливался на стадии первого раунда Открытого чемпионата Австралии (2017, 2020).

Турнир завершится 13 сентября. Действующим победителем US Open является Надаль, который отказался от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.

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