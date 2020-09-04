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11:19 (мск), источник: ТАСС

Матч второго круга US Open между Александровой и Макналли перенесен из-за дождя

ТАСС, 4 сентября. Встреча между российской теннисисткой Екатериной Александровой и американкой Кэти Макналли в рамках второго круга Открытого чемпионата США (US Open) перенесена из-за дождя. Также по аналогичной причине не были завершены еще три матча на открытых кортах.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча была приостановлена после второго сета. Счет в матче равный — 1−1 (6:4, 3:6). Победитель пары в следующем круге сыграет с лучшей теннисисткой встречи между бельгийкой Элизой Мертенс и испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Их матч тоже был перенесен на следующий игровой день.

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25-летняя Александрова занимает 29-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В ее активе четыре победы на турнирах WTA. Лучшим достижением Александровой на турнирах серии Большого шлема является выход в третий раунд Открытого чемпионата Австралии (2020) и Открытого чемпионата Франции (2019). На US Open россиянка дальше второго круга не проходила.

18-летняя Макналли занимает 124-е место в рейтинге WTA. Она во второй раз проиграла во втором круге US Open, что является ее лучшим достижением на турнирах Большого шлема наряду с выходом во второй круг Открытого чемпионата Австралии 2020 года.

Турнир завершится 13 сентября, призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн. Действующей победительницей Открытого чемпионата США является канадка Бьянка Андрееску, которая отказалась от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.

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