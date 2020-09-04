Матч второго круга US Open между Александровой и Макналли перенесен из-за дождя

Источник: РИА "Новости"

Встреча была приостановлена после второго сета. Счет в матче равный — 1−1 (6:4, 3:6). Победитель пары в следующем круге сыграет с лучшей теннисисткой встречи между бельгийкой Элизой Мертенс и испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Их матч тоже был перенесен на следующий игровой день.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--19cef017a45ca339212b" data-vnd="19cef017a45ca339212b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=19cef017a45ca339212b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

25-летняя Александрова занимает 29-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В ее активе четыре победы на турнирах WTA. Лучшим достижением Александровой на турнирах серии Большого шлема является выход в третий раунд Открытого чемпионата Австралии (2020) и Открытого чемпионата Франции (2019). На US Open россиянка дальше второго круга не проходила.

18-летняя Макналли занимает 124-е место в рейтинге WTA. Она во второй раз проиграла во втором круге US Open, что является ее лучшим достижением на турнирах Большого шлема наряду с выходом во второй круг Открытого чемпионата Австралии 2020 года.