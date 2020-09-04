Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Куньлунь
Футбол. Лига наций
19:00
Литва
Казахстан
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Сочи
Футбол. Лига наций
21:45
Италия
Босния и Герцеговина
Футбол. Лига наций
21:45
Нидерланды
Польша
Футбол. Лига наций
21:45
Норвегия
Австрия
Футбол. Лига наций
21:45
Румыния
Северная Ирландия
Футбол. Лига наций
21:45
Шотландия
Израиль
Футбол. Лига наций
21:45
Словакия
Чехия
Футбол. Лига наций
21:45
Беларусь
Албания
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо Эвеланш
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
04:45
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс
40
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
ОТ
45
Все события
Фоторепортажи
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
10«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов
11:43 (мск), источник: БЕЛТА

Азаренко победила Соболенко в 1/32 теннисного финала US Open

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко, занимающая 27-е место в мировом рейтинге, обыграла одиннадцатую ракетку планеты Арину Соболенко в поединке 1/32 финала открытого чемпионата США по теннису в Нью-Йорке, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча двух лучших белорусских теннисисток прошла с преимуществом более опытной Виктории Азаренко, которая всего за 1 час 7 минут уверенно победила в двух сетах — 6:1, 6:3. Это был их второй поединок на турнирах под эгидой WTA. В первом раунде US Open-2019 Арина Соболенко обыграла Викторию Азаренко в трехсетовом поединке — 3:6, 6:3, 6:4. В поединке 1/16 финала нынешнего турнира соперницей Виктории Азаренко будет победительница встречи между полькой Игой Швентек (53) и американской теннисисткой Сачие Викери (160). В первом раунде одиночного разряда Виктория Азаренко победила австрийку Барбару Хаас (139) — 6:1, 6:2, Арина Соболенко была сильнее французской теннисистки Осеан Додан (115) — 7:6 (7:1), 6:4.

Читайте также
Азаренко, Соболенко и Говорцова победили на старте US Open

Ольга Говорцова (130) в 1/32 финала проиграла американке Слоан Стивенс (39) — 2:6, 2:6. В стартовом поединке Ольга Говорцова переиграла еще одну американскую теннисистку Эйжу Мухаммад (194) — 6:1, 6:2. Следующей соперницей Слоан Стивенс будет победительница матча между американкой Сереной Уильямс (8) и россиянкой Маргаритой Гаспарян (117).

Сегодня вечером еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (106) встретится в 1/16 финала с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (35), которая во втором круге победила белоруску Веру Лапко (351) — 6:3, 6:3.

Открытый чемпионат США, общий призовой фонд которого в этом году составляет $53,4 млн, финиширует в Нью-Йорке 13 сентября.

Читайте также
 Гороскоп на май 2020
Дочь Веры Брежневой поделилась фото в бикини, превзойдя звездную маму
Овечкин заработал 40 тысяч долларов. Все бонусы Кубка Стэнли
Россиянин — герой полуфинала Востока НХЛ. Проворов забил во 2 ОТ
Жирков обошел Черчесова среди самых возрастных игроков сборной
Россиянка уступила Серене Уильямс во втором круге US Open
Тренер Хабиба: Считаю, что UFC организует реванш с Макгрегором
Петр Ян раскритиковал Александра Емельяненко
На что поставить в матче Голландия — Польша?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь