Азаренко победила Соболенко в 1/32 теннисного финала US Open

Встреча двух лучших белорусских теннисисток прошла с преимуществом более опытной Виктории Азаренко, которая всего за 1 час 7 минут уверенно победила в двух сетах — 6:1, 6:3. Это был их второй поединок на турнирах под эгидой WTA. В первом раунде US Open-2019 Арина Соболенко обыграла Викторию Азаренко в трехсетовом поединке — 3:6, 6:3, 6:4. В поединке 1/16 финала нынешнего турнира соперницей Виктории Азаренко будет победительница встречи между полькой Игой Швентек (53) и американской теннисисткой Сачие Викери (160). В первом раунде одиночного разряда Виктория Азаренко победила австрийку Барбару Хаас (139) — 6:1, 6:2, Арина Соболенко была сильнее французской теннисистки Осеан Додан (115) — 7:6 (7:1), 6:4.
Ольга Говорцова (130) в 1/32 финала проиграла американке Слоан Стивенс (39) — 2:6, 2:6. В стартовом поединке Ольга Говорцова переиграла еще одну американскую теннисистку Эйжу Мухаммад (194) — 6:1, 6:2. Следующей соперницей Слоан Стивенс будет победительница матча между американкой Сереной Уильямс (8) и россиянкой Маргаритой Гаспарян (117).
Сегодня вечером еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (106) встретится в 1/16 финала с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой (35), которая во втором круге победила белоруску Веру Лапко (351) — 6:3, 6:3.
Открытый чемпионат США, общий призовой фонд которого в этом году составляет $53,4 млн, финиширует в Нью-Йорке 13 сентября.