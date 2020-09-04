Белорусский теннисист Илья Ивашко завершил выступление на турнире в Остраве

Сегодня в четвертьфинальном поединке белорус уступил нидерландскому теннисисту Таллону Грикспуру (150) в двух сетах — 6:7 (3:7), 3:6. До этого Илья Ивашко переиграл серба Виктора Троицки (188) — 6:3, 7:5 и чеха Вита Коприву (322) — 6:4, 7:6 (7:4).
В 1/8 финала парного разряда Илья Ивашко и канадец Стивен Диас в упорной борьбе проиграли чешскому дуэту Зденек Колар / Лукаш Росол — 6:7 (3:7), 6:7 (5:7).
Белорусско-испанский тандем Андрей Василевский / Давид Вега-Эрнандес в первом раунде обыграл мексиканско-нидерландскую пару Хач Ханс / Ботик Ван де Зандшульп — 6:3, 6:4, а в четвертьфинале уступил нидерландскому тандему Таллон Грикспур / Робин Хасе — 6:4, 4:6, 7:10.
В четвертьфинале парного разряда женского турнира в Праге белорусско-румынский дуэт Лидия Морозова / Кристина Миту победил венгерско-словацкий дуэт Анна Бондарь / Тереза Михаликова — 6:4, 6:4.