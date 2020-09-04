Белорусский теннисист Илья Ивашко завершил выступление на турнире в Остраве

Сегодня в четвертьфинальном поединке белорус уступил нидерландскому теннисисту Таллону Грикспуру (150) в двух сетах — 6:7 (3:7), 3:6. До этого Илья Ивашко переиграл серба Виктора Троицки (188) — 6:3, 7:5 и чеха Вита Коприву (322) — 6:4, 7:6 (7:4).