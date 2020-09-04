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19:00 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский теннисист Илья Ивашко завершил выступление на турнире в Остраве

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (139-й номер мирового рейтинга) завершил выступление на турнире серии «Челленджер» в чешской Остраве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в четвертьфинальном поединке белорус уступил нидерландскому теннисисту Таллону Грикспуру (150) в двух сетах — 6:7 (3:7), 3:6. До этого Илья Ивашко переиграл серба Виктора Троицки (188) — 6:3, 7:5 и чеха Вита Коприву (322) — 6:4, 7:6 (7:4).

В 1/8 финала парного разряда Илья Ивашко и канадец Стивен Диас в упорной борьбе проиграли чешскому дуэту Зденек Колар / Лукаш Росол — 6:7 (3:7), 6:7 (5:7).

Белорусско-испанский тандем Андрей Василевский / Давид Вега-Эрнандес в первом раунде обыграл мексиканско-нидерландскую пару Хач Ханс / Ботик Ван де Зандшульп — 6:3, 6:4, а в четвертьфинале уступил нидерландскому тандему Таллон Грикспур / Робин Хасе — 6:4, 4:6, 7:10.

В четвертьфинале парного разряда женского турнира в Праге белорусско-румынский дуэт Лидия Морозова / Кристина Миту победил венгерско-словацкий дуэт Анна Бондарь / Тереза Михаликова — 6:4, 6:4.

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