Путинцева вышла в четвертый круг US Open

Источник: wtatennis.com

Путинцева, посеянная на турнире под 23-м номером, в матче третьего раунда обыграла белоруску Александру Соснович в трех сетах со счетом 3:6, 6:2, 6:1. Встреча продолжалась два часа и две минуты.

В рейтинге WTA 25-летняя Путинцева занимает 35-е место, а 26-летняя Соснович — 106-е. Теперь в личных встречах казахстанка ведет у белоруски — 3:0.

За выход в четвертьфинал Путинцева сыграет с хорваткой Петрой Мартич, которая является 15-й ракеткой мира.