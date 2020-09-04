Путинцева вышла в четвертый круг US Open
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата США (US Open), который проходит в
Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата США (US Open), который проходит в
Путинцева, посеянная на турнире под 23-м номером, в матче третьего раунда обыграла белоруску Александру Соснович в трех сетах со счетом 3:6, 6:2, 6:1. Встреча продолжалась два часа и две минуты.
В рейтинге WTA 25-летняя Путинцева занимает 35-е место, а 26-летняя Соснович — 106-е. Теперь в личных встречах казахстанка ведет у белоруски — 3:0.
За выход в четвертьфинал Путинцева сыграет с хорваткой Петрой Мартич, которая является 15-й ракеткой мира.
Напомним, в матче первого круга она победила американку Робин Монтгомери — 6:1, 6:3, а во втором — переиграла белоруску Веру Лапко — 6:3, 6:3. Также на турнире продолжает выступление Михаил Кукушкин, который в третьем круге сыграет с австралийским теннисистом Джорданом Томпсоном.