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20:37 (мск), источник: Vesti.kz

Путинцева вышла в четвертый круг US Open

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата США (US Open), который проходит в Нью-Йорке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: wtatennis.com

Путинцева, посеянная на турнире под 23-м номером, в матче третьего раунда обыграла белоруску Александру Соснович в трех сетах со счетом 3:6, 6:2, 6:1. Встреча продолжалась два часа и две минуты.

В рейтинге WTA 25-летняя Путинцева занимает 35-е место, а 26-летняя Соснович — 106-е. Теперь в личных встречах казахстанка ведет у белоруски — 3:0.

За выход в четвертьфинал Путинцева сыграет с хорваткой Петрой Мартич, которая является 15-й ракеткой мира.

Напомним, в матче первого круга она победила американку Робин Монтгомери — 6:1, 6:3, а во втором — переиграла белоруску Веру Лапко — 6:3, 6:3. Также на турнире продолжает выступление Михаил Кукушкин, который в третьем круге сыграет с австралийским теннисистом Джорданом Томпсоном.

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