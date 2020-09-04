Александра Саснович проиграла в 1/16 финала US Open

Белорусская теннисистка Александра Саснович (106-й номер мирового рейтинга) в 1/16 финала за два часа уступила в трехсетовом поединке представительнице Казахстана Юлии Путинцевой (35) — 6:3, 2:6, 1:6.

Также сегодня белоруска Виктория Азаренко и американская теннисистка София Кенин в 1/8 финала парного разряда сыграют с российско-немецким дуэтом Вера Звонарева / Лаура Зигемунд.