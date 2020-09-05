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10:12 (мск), источник: Vesti.kz

Кукушкин в трех сетах проиграл Томпсону и не смог выйти в четвертый круг US Open

Казахстанец Михаил Кукушкин не смог выйти в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннису (US Open), проходящего в Нью-Йорке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В третьем раунде престижных соревнований он встречался с австралийцем Джорданом Томпсоном. Матч продлился три сета, по итогам которых сильнее оказался соперник казахстанца — 5:7, 4:6, 1:6.

Таким образом, в мужской сетке турнира не осталось представителей Казахстана. Ранее вылетел Александр Бублик, уступивший в первом круге Кайлу Эдмунду (Великобритания).

Кукушкин в матче первого круга победил венгра Атиллу Балаша со счетом 6:4, 7:5, 6:4. Во втором круге он встречался с чилийцем Кристианом Гарином (19-я ракетка мира) и обыграл его в пяти сетах со счетом 6:2, 6:1, 3:6, 4:6, 7:5.

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