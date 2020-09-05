Кукушкин в трех сетах проиграл Томпсону и не смог выйти в четвертый круг US Open

В третьем раунде престижных соревнований он встречался с австралийцем Джорданом Томпсоном. Матч продлился три сета, по итогам которых сильнее оказался соперник казахстанца — 5:7, 4:6, 1:6.

Кукушкин в матче первого круга победил венгра Атиллу Балаша со счетом 6:4, 7:5, 6:4. Во втором круге он встречался с чилийцем Кристианом Гарином (19-я ракетка мира) и обыграл его в пяти сетах со счетом 6:2, 6:1, 3:6, 4:6, 7:5.