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11:19 (мск), источник: ТАСС

Чорич обыграл Циципаса в матче третьего круга US Open

ТАСС, 5 сентября. Хорватский теннисист Борна Чорич обыграл грека Стефаноса Циципаса в матче третьего круга US Open. Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:7 (2:7), 6:4, 4:6, 7:5, 7:6 (7:4) в пользу 23-летнего хорвата. Матч продолжался 4 часа 38 минут. В четвертом круге соперником Чорича станет австралиец Джордан Томпсон.

Чорич занимает 32-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету две победы на турнирах организации. Лучшим его достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Australian Open 2019 года и US Open 2018 года.

22-летний Циципас располагается на шестой строчке рейтинга ATP, на турнире он посеян под четвертым номером. В активе грека пять титулов ассоциации. В турнирах Большого шлема лучшим его достижением является выход в полуфинал Australian Open прошлого года. Циципас является победителем Итогового турнира ATP 2019 года.

Турнир завершится 13 сентября. Действующим победителем US Open является испанец Рафаэль Надаль, который отказался от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.

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