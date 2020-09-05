Чорич обыграл Циципаса в матче третьего круга US Open
ТАСС, 5 сентября. Хорватский теннисист Борна Чорич обыграл грека Стефаноса Циципаса в матче третьего круга US Open. Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.
ТАСС, 5 сентября. Хорватский теннисист Борна Чорич обыграл грека Стефаноса Циципаса в матче третьего круга US Open. Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.
Встреча завершилась со счетом 6:7 (2:7), 6:4, 4:6, 7:5, 7:6 (7:4) в пользу 23-летнего хорвата. Матч продолжался 4 часа 38 минут. В четвертом круге соперником Чорича станет австралиец Джордан Томпсон.
Чорич занимает 32-е место в рейтинге Ассоциации
22-летний Циципас располагается на шестой строчке рейтинга ATP, на турнире он посеян под четвертым номером. В активе грека пять титулов ассоциации. В турнирах Большого шлема лучшим его достижением является выход в полуфинал Australian Open прошлого года. Циципас является победителем Итогового турнира ATP 2019 года.
Турнир завершится 13 сентября. Действующим победителем US Open является испанец Рафаэль Надаль, который отказался от участия