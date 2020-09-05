Азаренко и Кенин проиграли в 1/8 финала парного разряда US Open
5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко завершила выступление в парном разряде открытого чемпионата США по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.
5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Виктория Азаренко завершила выступление в парном разряде открытого чемпионата США по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В матче 1/8 финала Виктория Азаренко и София Кенин из США уступили в двух сетах
Сегодня вечером Виктория Азаренко, занимающая 27-е место в рейтинге WTA, в поединке 1/16 финала одиночного разряда встретится с польской теннисисткой Игой Швентек, у которой 53-я позиция в мировом рейтинге. В предыдущем раунде Виктория Азаренко обыграла еще одну белоруску 11-ю ракетку планеты Арину Соболенко — 6:1, 6:3.
Ранее выступления в
Открытый чемпионат США, общий призовой фонд которого в этом году составляет $53,4 млн, финиширует 13 сентября.