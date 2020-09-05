Азаренко и Кенин проиграли в 1/8 финала парного разряда US Open

Источник: РИА "Новости"

В матче 1/8 финала Виктория Азаренко и София Кенин из США уступили в двух сетах немецко-российскому тандему Лаура Зигемунд / Вера Звонарева — 6:7 (4:7), 3:6.

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Сегодня вечером Виктория Азаренко, занимающая 27-е место в рейтинге WTA, в поединке 1/16 финала одиночного разряда встретится с польской теннисисткой Игой Швентек, у которой 53-я позиция в мировом рейтинге. В предыдущем раунде Виктория Азаренко обыграла еще одну белоруску 11-ю ракетку планеты Арину Соболенко — 6:1, 6:3.

Ранее выступления в Нью-Йорке завершили белорусские теннисистки Александра Саснович (106-й номер мирового рейтинга), Ольга Говорцова (130) и Вера Лапко (351). У мужчин Егор Герасимов (72) проиграл во втором раунде турнира.