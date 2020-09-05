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21:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рублев вышел в 4-й раунд US Open, отдав сопернику только четыре гейма

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.

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Источник: AP 2020

Рублев, посеянный под десятым номером, в третьем круге победил итальянца Сальваторе Карузо со счетом 6:0, 6:4, 6:0. Теннисисты провели на корте менее полутора часов.

Следующим соперником Рублева станет победитель матча между итальянцем Маттео Берреттини (6-й номер посева) и норвежцем Каспером Руудом (30).

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