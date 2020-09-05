Рублев вышел в 4-й раунд US Open, отдав сопернику только четыре гейма
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата США, который проходит в
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата США, который проходит в
Рублев, посеянный под десятым номером, в третьем круге победил итальянца Сальваторе Карузо со счетом 6:0, 6:4, 6:0. Теннисисты провели на корте менее полутора часов.
Следующим соперником Рублева станет победитель матча между итальянцем Маттео Берреттини (6-й номер посева) и норвежцем Каспером Руудом (30).