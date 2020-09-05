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5 сентября, источник: ТАСС

Российский теннисист Даниил Медведев победил Вульфа и вышел в четвертый круг US Open

ТАСС, 5 сентября. Российский теннисист Даниил Медведев победил американца Джеффри Вульфа в матче третьего круга US Open. Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3, 6:2 в пользу Медведева. В следующем круге третий сеяный турнира сыграет с победителем пары Мартон Фучович (Венгрия) — Фрэнсис Тиафо (США), их встреча пройдет позднее в субботу.

Медведев располагается на пятой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В активе 24-летнего россиянина семь побед на турнирах под эгидой ATP. В прошлогоднем розыгрыше он дошел до финала US Open, что является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема. Тогда россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах, из-за эпидемиологической ситуации действующий победитель отказался от выступления на текущем турнире.

Вульфу 21 год, он занимает 138-е место в рейтинге ATP. Американец впервые в карьере играл в основной сетке турнира серии Большого шлема.

Турнир завершится 13 сентября, соревнования проходят без зрителей.

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