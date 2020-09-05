Текущие события
Футбол. Лига наций
5.09
Дания
Бельгия
02
Футбол. Лига наций
5.09
Португалия
Хорватия
41
Футбол. Лига наций
5.09
Швеция
Франция
01
Хоккей. НХЛ
02:30
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
Футбол. Лига наций
5.09
Исландия
Англия
01
Футбол. Лига наций
5.09
Азербайджан
Люксембург
12
Футбол. Лига наций
5.09
Кипр
Черногория
02
Футбол. Лига наций
5.09
Эстония
Грузия
01
Футбол. Лига наций
5.09
Исландия
Англия
01
Футбол. Первый дивизион
5.09
Нефтехимик
Иртыш
10
Футбол. Первый дивизион
5.09
Краснодар-2
Балтика
31
Хоккей. КХЛ
5.09
Авангард
ХК Динамо
21
Футбол. Первый дивизион
5.09
Волгарь
Енисей
11
Хоккей. КХЛ
5.09
Северсталь
Салават Юлаев
14
Хоккей. КХЛ
5.09
Динамо Мн
Барыс
ОТ
54
Футбол. Первый дивизион
5.09
Факел
Оренбург
02
Хоккей. КХЛ
5.09
Локомотив
Амур
20
Хоккей. КХЛ
5.09
Торпедо НН
Сибирь
43
Хоккей. КХЛ
5.09
Динамо Р
Йокерит
13
Футбол. Лига наций
5.09
Македония
Армения
21
Футбол. Лига наций
5.09
Гибралтар
Сан-Марино
10
Футбол. Первый дивизион
5.09
Крылья Советов
Нижний Новгород
30
Футбол. Первый дивизион
5.09
Чертаново
Текстильщик
01
Футбол. Первый дивизион
5.09
Акрон
Велес
01
Хоккей. КХЛ
5.09
Автомобилист
Спартак
10
Футбол. Первый дивизион
5.09
Шинник
Чайка
00
Футбол. Первый дивизион
5.09
Томь
Алания
01
Все события
Фоторепортажи
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
5 сентября, источник: ТАСС

Российский теннисист Хачанов проиграл де Минауру и не смог выйти в четвертый круг US Open

ТАСС, 5 сентября. Российский теннисист Карен Хачанов уступил австралийцу Алексу де Минауру в матче третьего круга US Open. Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:4, 0:6, 4:6, 6:3, 6:1 в пользу 21-летнего австралийца, посеянного на турнире под 21-м номером. В следующем круге де Минаур встретится с победителем пары Роберто Баутиста-Агут (Испания, восьмой номер посева) — Вашек Поспишил (Канада), их встреча завершится позднее в субботу.

Хачанову 24 года, он занимает 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), на счету россиянина четыре победы на турнирах под эгидой ассоциации. На US Open — 2020 он был посеян под 11-м номером. Наивысшим достижением россиянина на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал прошлогоднего Открытого чемпионата Франции, Хачанов повторил свой лучший результат на US Open.

Де Минаур располагается на 28-й строчке рейтинга ATP, австралиец трижды побеждал на турнирах под эгидой организации. Де Минаур во второй раз в карьере вышел в четвертый круг турнира серии Большого шлема, в 2019 году он также дошел до четвертого круга US Open.

Турнир завершится 13 сентября. Действующим победителем US Open является испанец Рафаэль Надаль, который отказался от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.

 "Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
Месси остался против своей воли. Но кому от этого будет лучше?
Стал известен результат теста игроков сборной РФ на коронавирус
Сборная Англии стартовала в Лиге наций с победы
Российский теннисист вышел в 1/8 финала US Open
Стало известно, когда Миранчук сможет сыграть за «Аталанту»
Подруга Федуна заявила о своем влиянии на трансферы «Спартака»
Роналду не сыграет против Хорватии из-за укуса пчелы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь