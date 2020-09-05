Российский теннисист Хачанов проиграл де Минауру и не смог выйти в четвертый круг US Open

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:4, 0:6, 4:6, 6:3, 6:1 в пользу 21-летнего австралийца, посеянного на турнире под 21-м номером. В следующем круге де Минаур встретится с победителем пары Роберто Баутиста-Агут (Испания, восьмой номер посева) — Вашек Поспишил (Канада), их встреча завершится позднее в субботу.

Хачанову 24 года, он занимает 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), на счету россиянина четыре победы на турнирах под эгидой ассоциации. На US Open — 2020 он был посеян под 11-м номером. Наивысшим достижением россиянина на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал прошлогоднего Открытого чемпионата Франции, Хачанов повторил свой лучший результат на US Open.

Де Минаур располагается на 28-й строчке рейтинга ATP, австралиец трижды побеждал на турнирах под эгидой организации. Де Минаур во второй раз в карьере вышел в четвертый круг турнира серии Большого шлема, в 2019 году он также дошел до четвертого круга US Open.