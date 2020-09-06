Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала US Open
6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко (27-й номер мирового рейтинга) вышла в 1/8 финала одиночного разряда открытого чемпионата США по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.
6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко (27-й номер мирового рейтинга) вышла в 1/8 финала одиночного разряда открытого чемпионата США по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В 1/16 финала одиночного разряда
В предыдущем раунде Виктория Азаренко обыграла еще одну белоруску одиннадцатую ракетку планеты Арину Соболенко — 6:1, 6:3, а в 1/64 финала была сильнее австрийской теннисистки Барбары Хаас (139) — 6:1, 6:2. В поединке за выход в четвертьфинал соперницей белоруски будет чешка Каролина Мухова (26).
Ранее выступления в
Открытый чемпионат США, общий призовой фонд которого в этом году составляет $53,4 млн, финиширует 13 сентября.