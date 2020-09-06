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11:49 (мск), источник: БЕЛТА

Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала US Open

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Азаренко (27-й номер мирового рейтинга) вышла в 1/8 финала одиночного разряда открытого чемпионата США по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В 1/16 финала одиночного разряда экс-первая ракетка планеты уверенно обыграла польскую теннисистку Игу Швентек (53) — 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 37 минут.

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В предыдущем раунде Виктория Азаренко обыграла еще одну белоруску одиннадцатую ракетку планеты Арину Соболенко — 6:1, 6:3, а в 1/64 финала была сильнее австрийской теннисистки Барбары Хаас (139) — 6:1, 6:2. В поединке за выход в четвертьфинал соперницей белоруски будет чешка Каролина Мухова (26).

Ранее выступления в Нью-Йорке завершили белорусские теннисистки Александра Саснович (106-й номер мирового рейтинга), Ольга Говорцова (130) и Вера Лапко (351). У мужчин Егор Герасимов (72) проиграл во втором раунде турнира.

Открытый чемпионат США, общий призовой фонд которого в этом году составляет $53,4 млн, финиширует 13 сентября.

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