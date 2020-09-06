Виктория Азаренко: Я никогда не достигну совершенства

«В принципе я всем довольна, но хочу прибавлять. Важно сохранять стабильность и добавлять небольшие детали. Например, сегодня я классно двигалась, но вторая подача работала не очень хорошо — никак не удавалось найти ритм, не могла её прочувствовать. Поэтому после матча я пошла, тренироваться и снова поймала этот ритм.