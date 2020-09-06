Текущие события
Футбол. Лига наций
21:45
Испания
Украина
Футбол. Лига наций
21:45
Швейцария
Германия
Футбол. Лига наций
21:45
Сербия
Турция
Футбол. Лига наций
21:45
Косово
Греция
Футбол. Лига наций
21:45
Мальта
Латвия
Футбол. Лига наций
19:00
Венгрия
Россия
23
Футбол. Лига наций
19:00
Ирландия
Финляндия
01
Футбол. Лига наций
19:00
Словения
Молдавия
10
Хоккей. КХЛ
17:30
Ак Барс
СКА
ОТ
32
Футбол. Лига наций
16:00
Уэльс
Болгария
10
Футбол. Лига наций
16:00
Андорра
Фарерские острова
01
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Сочи
60
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Куньлунь
31
Хоккей. НХЛ
7.09
Вегас Голден Найтс
Даллас Старз
Хоккей. КХЛ
14:30
Нефтехимик
Витязь
43
Все события
Фоторепортажи
14«Севилья» в шестой раз выиграла Лигу Европы
26Ошибка Гильерме, Баринов с костылями и два удаления
19:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Виктория Азаренко: Я никогда не достигну совершенства

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала тот факт, что выиграла восемь матчей подряд: пять на турнире в Цинциннати, победительницей которого она стала, и три на открытом чемпионате США.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«В принципе я всем довольна, но хочу прибавлять. Важно сохранять стабильность и добавлять небольшие детали. Например, сегодня я классно двигалась, но вторая подача работала не очень хорошо — никак не удавалось найти ритм, не могла её прочувствовать. Поэтому после матча я пошла, тренироваться и снова поймала этот ритм.

Всегда можно найти, над чем нужно поработать, моменты, в которых ты можешь прибавить… Я никогда не достигну совершенства, с этим нужно смириться. Но нужно стараться приблизиться к такому уровню, — приводит слова Азаренко сайт US Open.

 Самые фигуристые фитоняшки "Инстаграма"!
Девушка-боец потрясает не только красотой, но и нокаутами!
Три российских вратаря в полуфинале Кубка Стэнли: итоги 2 раунда
Оба пилота «Феррари» не смогли финишировать на Гран-при Италии
СМИ узнали об интересе «Зенита» к полузащитнику «Бенфики»
«Ак Барс» в овертайме обыграл СКА в матче чемпионата КХЛ
«Рубин» и «Урал» сыграли вничью в контрольном матче
«Нефтехимик» и «Витязь» забросили семь шайб на двоих в матче КХЛ
Моуринью прогулялся по крыше стадиона «Тоттенхэма»: видео
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь