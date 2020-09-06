Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Вегас Голден Найтс
Даллас Старз
Футбол. Лига наций
6.09
Испания
Украина
40
Футбол. Лига наций
6.09
Швейцария
Германия
11
Футбол. Лига наций
6.09
Сербия
Турция
00
Футбол. Лига наций
6.09
Косово
Греция
12
Футбол. Лига наций
6.09
Мальта
Латвия
11
Футбол. Лига наций
6.09
Венгрия
Россия
23
Футбол. Лига наций
6.09
Ирландия
Финляндия
01
Футбол. Лига наций
6.09
Словения
Молдавия
10
Хоккей. КХЛ
6.09
Ак Барс
СКА
ОТ
32
Футбол. Лига наций
6.09
Уэльс
Болгария
10
Футбол. Лига наций
6.09
Андорра
Фарерские острова
01
Хоккей. КХЛ
6.09
Металлург Мг
Сочи
60
Хоккей. КХЛ
6.09
Трактор
Куньлунь
31
Хоккей. КХЛ
6.09
Нефтехимик
Витязь
43
Все события
Фоторепортажи
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
6 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Блинкова и Кудерметова вышли в полуфинал парного турнира US Open

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Россиянки Вероника Кудерметова и Анна Блинкова пробились в полуфинал парного турнира Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Кудерметова и Блинкова в четвертьфинале одолели четвертую сеяную пару турнира Квета Пешке (Чехия)/Деми Схюрс (Нидерланды) со счетом 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут.

Соперницы россиянок по полуфиналу US Open в парном разряде станут известны позднее.

Читайте также
 Эта Соня не даст уснуть: российская теннисистка взбудоражила соцсети
Кровавое месиво: десять самых жестких боев в истории MMA
Дали адреналина: Россия чуть не упустила победу над Венгрией
Соперники сборной России по группе в Лиге наций сыграли вничью
Скандал на US Open: Новак Джокович дисквалифицирован
Станислав Черчесов подвел итоги матча с венграми в Лиге наций
СМИ узнали об интересе «Зенита» к полузащитнику «Бенфики»
«Матч ТВ» не покажет игру ЦСКА — «Спартак»
Оба пилота «Феррари» не смогли финишировать на Гран-при Италии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь