Блинкова и Кудерметова вышли в полуфинал парного турнира US Open
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Россиянки Вероника Кудерметова и Анна Блинкова пробились в полуфинал парного турнира Открытого чемпионата США, который проходит в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Россиянки Вероника Кудерметова и Анна Блинкова пробились в полуфинал парного турнира Открытого чемпионата США, который проходит в
Кудерметова и Блинкова в четвертьфинале одолели четвертую сеяную пару турнира Квета Пешке (Чехия)/Деми Схюрс (Нидерланды) со счетом 6:4, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут.
Соперницы россиянок по полуфиналу US Open в парном разряде станут известны позднее.