Новак Джокович дисквалифицирован за неспортивное поведение в матче US Open

Источник: AP 2020

Матч был прерван при счете 6:5 в первом сете в пользу испанского теннисиста. В четвертьфинале 20-й сеяный турнира встретится с победителем матча Денис Шаповалов (Канада, 12) — Давид Гоффен (Бельгия, 7).

При счете 5:4 в пользу Джоковича серб имел тройной сетбол на подаче соперника (вел со счетом 40−0), Карреньо-Буста выиграл пять очков подряд и сравнял счет в партии. По завершении последнего розыгрыша Джокович сильно ударил ракеткой по мячу в боковую часть корта.

Во втором розыгрыше следующего гейма Джокович упал, получив травму плеча (он уступал 0−30), и вызвал физиотерапевта, после получения медицинской помощи серб вернулся на корт и завершил гейм на своей подаче, проиграв его. Направляясь к сетке для смены сторон, лидер мирового рейтинга достал из кармана мяч и не глядя отбросил его за спину ракеткой. Мяч попал в линейного судью, женщина упала и несколько минут не могла подняться. Организаторы турнира приняли решение дисквалифицировать серба, отметив в беседе с ним, что на их решение в том числе повлиял факт не первого проявления агрессии Джоковичем в матче.

Ранее теннисисты не раз были дисквалифицированы за наненесение травм судьям — в 2017 году Шаповалов откинул мяч после проигранной подачи и попал в глаз арбитру на вышке в матче Кубка Дэвиса, а в финале турнира ATP в Лондоне в 2012 году аргентинский теннисист армянского происхождения Давид Налбандян нанес повреждение судье на линии, пнув ногой рекламный щит, за которым сидел арбитр.

Из-за дисквалификации Джоковича впервые с US Open — 2016, который выиграл швейцарец Стэн Вавринка, победу на турнире серии Большого шлема не одержат ни Джокович, ни Рафаэль Надаль (Испания), ни Роджер Федерер (Швейцария).

Действующий победитель турнира Надаль пропускает US Open из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, Федерер досрочно завершил выступление в 2020 году по состоянию здоровья. Из оставшихся в мужской сетке теннисистов нет ни одного победителя турнира серии Большого шлема.

В понедельник матчи четвертого круга проведут россиянин Даниил Медведев (3) и его соотечественник Андрей Рублев (10). Медведев встретится с Фрэнсисом Тиафо из США, а Рублев — с итальянцем Маттео Берреттини (6). В финале прошлогоднего US Open Медведев в пяти сетах уступил Надалю.

Джокович является лидером рейтинга АТР, он провел 282 недели в ранге первой ракетки (третий показатель в истории). На счету сербского теннисиста 17 побед на турнирах серии Большого шлема (третий результат в истории у мужчин): восемь раз он выигрывал Australian Open, пять раз — Уимблдон, трижды — US Open и один раз — Roland Garros. Всего на его счету 79 побед на турнирах ATP (пятый показатель в истории). Также он является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).