Новак Джокович дисквалифицирован за неспортивное поведение в матче US Open
ТАСС, 6 сентября. Первая ракетка мира серб Новак Джокович дисквалифицирован с US Open после того, как попал мячом в судью в матче четвертого круга с испанцем Пабло
ТАСС, 6 сентября. Первая ракетка мира серб Новак Джокович дисквалифицирован с US Open после того, как попал мячом в судью в матче четвертого круга с испанцем Пабло
Матч был прерван при счете 6:5 в первом сете в пользу испанского теннисиста. В четвертьфинале 20-й сеяный турнира встретится с победителем матча Денис Шаповалов (Канада, 12) — Давид Гоффен (Бельгия, 7).
Во втором розыгрыше следующего гейма Джокович упал, получив травму плеча (он уступал 0−30), и вызвал физиотерапевта, после получения медицинской помощи серб вернулся на корт и завершил гейм на своей подаче, проиграв его. Направляясь к сетке для смены сторон, лидер мирового рейтинга достал из кармана мяч и не глядя отбросил его за спину ракеткой. Мяч попал в линейного судью, женщина упала и несколько минут не могла подняться. Организаторы турнира приняли решение дисквалифицировать серба, отметив в беседе с ним, что на их решение в том числе повлиял факт не первого проявления агрессии Джоковичем в матче.
Ранее теннисисты не раз были дисквалифицированы за наненесение травм судьям — в 2017 году Шаповалов откинул мяч после проигранной подачи и попал в глаз арбитру на вышке в матче Кубка Дэвиса, а в финале турнира ATP в Лондоне в 2012 году аргентинский теннисист армянского происхождения Давид Налбандян нанес повреждение судье на линии, пнув ногой рекламный щит, за которым сидел арбитр.
Действующий победитель турнира Надаль пропускает US Open
В понедельник матчи четвертого круга проведут россиянин Даниил Медведев (3) и его соотечественник Андрей Рублев (10). Медведев встретится с Фрэнсисом Тиафо из США, а Рублев — с итальянцем Маттео Берреттини (6). В финале прошлогоднего US Open Медведев в пяти сетах уступил Надалю.
Джокович является лидером рейтинга АТР, он провел 282 недели в ранге первой ракетки (третий показатель в истории). На счету сербского теннисиста 17 побед на турнирах серии Большого шлема (третий результат в истории у мужчин): восемь раз он выигрывал Australian Open, пять раз — Уимблдон, трижды — US Open и один раз — Roland Garros. Всего на его счету 79 побед на турнирах ATP (пятый показатель в истории). Также он является бронзовым призером Олимпийских игр в Пекине (2008).
US Open завершится 13 сентября. Соревнования проходят без зрителей. Призовой фонд турнира составляет $53,4 млн.