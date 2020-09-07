Впервые с 2014 года на US Open будет новый чемпион

Джокович в воскресенье проводил поединок 4-го раунда против испанца Пабло Карреньо-Бусты (20-й сеяный). Матч был остановлен в первом сете при счете 6:5 в пользу испанца. Джокович проиграл свою подачу, собираясь сесть, он, не глядя, ударил по мячу. В итоге мяч попал в линейного судью, которая вскрикнула и упала. В соответствии с правилами Джокович был дисквалифицирован за неспортивное поведение.