Впервые с 2014 года на US Open будет новый чемпион

Джокович в воскресенье проводил поединок 4-го раунда против испанца Пабло Карреньо-Бусты (20-й сеяный). Матч был остановлен в первом сете при счете 6:5 в пользу испанца. Джокович проиграл свою подачу, собираясь сесть, он, не глядя, ударил по мячу. В итоге мяч попал в линейного судью, которая вскрикнула и упала. В соответствии с правилами Джокович был дисквалифицирован за неспортивное поведение.
За последние шесть лет победителями турнира серии Большого шлема в Нью-Йорке становились хорват Марин Чилич, испанец Рафаэль Надаль (два раза), Джокович (два раза) и швейцарец Станислас Вавринка. Чилич вылетел из турнира в третьем раунде, Вавринка и Надаль отказались от участия в US Open из-за пандемии коронавируса.
В мужских одиночных соревнованиях US Open продолжают борьбу за титул россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев.