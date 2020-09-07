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09:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Впервые с 2014 года на US Open будет новый чемпион

Впервые с 2014 года на Открытом чемпионате США по теннису будет определен новый чемпион в одиночных соревнованиях у мужчин после дисквалификации первой ракетки мира серба Новака Джоковича, сообщается на сайте турнира.

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Источник: AFP 2020

Джокович в воскресенье проводил поединок 4-го раунда против испанца Пабло Карреньо-Бусты (20-й сеяный). Матч был остановлен в первом сете при счете 6:5 в пользу испанца. Джокович проиграл свою подачу, собираясь сесть, он, не глядя, ударил по мячу. В итоге мяч попал в линейного судью, которая вскрикнула и упала. В соответствии с правилами Джокович был дисквалифицирован за неспортивное поведение.

За последние шесть лет победителями турнира серии Большого шлема в Нью-Йорке становились хорват Марин Чилич, испанец Рафаэль Надаль (два раза), Джокович (два раза) и швейцарец Станислас Вавринка. Чилич вылетел из турнира в третьем раунде, Вавринка и Надаль отказались от участия в US Open из-за пандемии коронавируса.

В мужских одиночных соревнованиях US Open продолжают борьбу за титул россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев.

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