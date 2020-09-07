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09:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Мне очень жаль. Нужно работать». Джокович выступил с заявлением

Серб Новак Джокович на своей странице в Facebook опубликовал заявление по поводу инцидента в матче US Open против испанца Пабло Карреньо-Бусты.

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Источник: Спорт-Экспресс

Он ударил мячом в судью и ему засчитали поражение.

«Вся эта ситуация оставила меня очень грустным и опустошенным. Я проверил судью, и она сказал мне, что, слава богу, чувствует себя хорошо. Мне очень жаль, что вызвал у нее такой стресс. Это было непреднамеренно. Это неправильно. Я не раскрываю ее имя, чтобы уважать конфиденциальность. Что касается дисквалификации, мне нужно поработать со своим разочарованием и превратить всю эту ситуацию в урок для моего роста как игрока и человека. Я приношу свои извинения перед организаторами US Open. Я очень благодарен своей команде и семье за то, что они были моей опорой, и моим фанатам за то, что они всегда были со мной. Спасибо, мне очень жаль», — написал Джокович.

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