«Мне очень жаль. Нужно работать». Джокович выступил с заявлением

«Вся эта ситуация оставила меня очень грустным и опустошенным. Я проверил судью, и она сказал мне, что, слава богу, чувствует себя хорошо. Мне очень жаль, что вызвал у нее такой стресс. Это было непреднамеренно. Это неправильно. Я не раскрываю ее имя, чтобы уважать конфиденциальность. Что касается дисквалификации, мне нужно поработать со своим разочарованием и превратить всю эту ситуацию в урок для моего роста как игрока и человека. Я приношу свои извинения перед организаторами US Open. Я очень благодарен своей команде и семье за то, что они были моей опорой, и моим фанатам за то, что они всегда были со мной. Спасибо, мне очень жаль», — написал Джокович.