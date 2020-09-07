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10:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Осака победила Контавейт и вышла в четвертьфинал US Open

Японка Наоми Осака пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

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Источник: AP 2020

Осака, посеянная на турнире под четвертым номером, в матче четвертого раунда выиграла у эстонки Анетт Контавейт (14) со счетом 6:3, 6:4. Поединок продолжался 1 час 12 минут.

Следующей соперницей японской теннисистки на US Open будет американка Шелби Роджерс.

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