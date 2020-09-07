Осака победила Контавейт и вышла в четвертьфинал US Open
Японка Наоми Осака пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
Японка Наоми Осака пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в
Осака, посеянная на турнире под четвертым номером, в матче четвертого раунда выиграла у эстонки Анетт Контавейт (14) со счетом 6:3, 6:4. Поединок продолжался 1 час 12 минут.
Следующей соперницей японской теннисистки на US Open будет американка Шелби Роджерс.