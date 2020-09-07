Шамиль Тарпищев: Мне смешно решение по дисквалификации Джоковича
Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в беседе с «СЭ» прокомментировал дисквалификацию Новака Джоковича на US Open.
Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в беседе с «СЭ» прокомментировал дисквалификацию Новака Джоковича на US Open.
— Я наблюдал два подобных случая, один по телевизору и один вживую.
Мяч попал неожиданно, но он не имел такой скорости, чтобы нанести серьезную травму. Умышленности вообще там не было. Поэтому для меня эта дисквалификация непонятна. Не дисквалифицировали же Эдберга, когда мяч после его подачи попал в квадрат, попал ниже пояса судье и по дороге в больницу тот умер. Да, это был игровой эпизод, а здесь нет, но логика такая, что умышленности у Джоковича даже близко не было. Злости тоже не было, ничего не было. Он просто во время перехода послал мяч со скоростью ниже средней. Это обычное дело и обычный формат поведения. Печально, что его дисквалифицировали.