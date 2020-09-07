Шамиль Тарпищев: Мне смешно решение по дисквалификации Джоковича

— Я наблюдал два подобных случая, один по телевизору и один вживую. Во-первых, Шаповалов был дисквалифицирован на Кубке Дэвиса, когда он умышленно пробил в судью. А у нас была ситуация, когда на Олимпиаде Кафельников играл с Хаасом и один зритель где-то на двадцатом ряду все время невпопад орал против Евгения. И во время перехода Кафельников, тоже не глядя, стоя спиной, ударил мяч в сторону и попал этому болельщику в лоб. Но тогда судья не видел этого момента, а вообще могли дисквалифицировать, — Заявил Тарпищев «СЭ». — А в данном случае для меня решение по дисквалификации смешно. Я видел, когда Новак ударил в щит мячом, но никаких замечаний в его сторону я не услышал. А то, что он попал в судью — это вообще. Он спиной стоял, шел, отмахнулся. Да, он попал в судью, но мне кажется, за такое не снимают.