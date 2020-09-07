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11:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шамиль Тарпищев: Мне смешно решение по дисквалификации Джоковича

Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в беседе с «СЭ» прокомментировал дисквалификацию Новака Джоковича на US Open.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Я наблюдал два подобных случая, один по телевизору и один вживую. Во-первых, Шаповалов был дисквалифицирован на Кубке Дэвиса, когда он умышленно пробил в судью. А у нас была ситуация, когда на Олимпиаде Кафельников играл с Хаасом и один зритель где-то на двадцатом ряду все время невпопад орал против Евгения. И во время перехода Кафельников, тоже не глядя, стоя спиной, ударил мяч в сторону и попал этому болельщику в лоб. Но тогда судья не видел этого момента, а вообще могли дисквалифицировать, — Заявил Тарпищев «СЭ». — А в данном случае для меня решение по дисквалификации смешно. Я видел, когда Новак ударил в щит мячом, но никаких замечаний в его сторону я не услышал. А то, что он попал в судью — это вообще. Он спиной стоял, шел, отмахнулся. Да, он попал в судью, но мне кажется, за такое не снимают.

Мяч попал неожиданно, но он не имел такой скорости, чтобы нанести серьезную травму. Умышленности вообще там не было. Поэтому для меня эта дисквалификация непонятна. Не дисквалифицировали же Эдберга, когда мяч после его подачи попал в квадрат, попал ниже пояса судье и по дороге в больницу тот умер. Да, это был игровой эпизод, а здесь нет, но логика такая, что умышленности у Джоковича даже близко не было. Злости тоже не было, ничего не было. Он просто во время перехода послал мяч со скоростью ниже средней. Это обычное дело и обычный формат поведения. Печально, что его дисквалифицировали.

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