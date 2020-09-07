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11:44 (мск), источник: Vesti.kz

Сколько заработала Юлия Путинцева за выход в четвертьфинал US Open-2020

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, благодаря выходу в четвертьфинал US Open-2020, как минимум заработала 425 000 долларов США, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

В 1/8 финала Путинцева в трех сетах обыграла Петру Мартич из Хорватии. В четвертьфинале она сыграет против американки Дженнифер Брэди. За выход в эту стадию турнира организаторами предусмотрены призовые в размере 425 000 долларов США.

Если Путинцева сможет выйти в полуфинал, то заработает уже 800 000 долларов США. Кроме того, успешное выступление на US Open позволит казахстанке ворваться в топ-30 рейтинга WTA.

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