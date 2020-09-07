Текущие события
Футбол. Лига наций
17:00
Казахстан
Беларусь
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:00
ХК Динамо
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Барыс
Футбол. Лига наций
21:45
Босния и Герцеговина
Польша
Футбол. Лига наций
21:45
Нидерланды
Италия
Футбол. Лига наций
21:45
Австрия
Румыния
Футбол. Лига наций
21:45
Северная Ирландия
Норвегия
Футбол. Лига наций
21:45
Чехия
Шотландия
Футбол. Лига наций
21:45
Израиль
Словакия
Футбол. Лига наций
21:45
Албания
Литва
Хоккей. НХЛ
03:00
Вегас Голден Найтс
Даллас Старз
01
Все события
Фоторепортажи
13«Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов
11Сборная России одержала вторую победу подряд в Лиге наций
13:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Главный судья US Open объяснил, почему решил дисквалифицировать Новака Джоковича

Главный судья US Open Сёрен Фримель прокомментировал решение о дисквалификации серба Новака Джоковича за попадание мячом в арбитра на линии в матче четвёртого круга с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.

Наверх
Источник: AFP 2020

«Джокович попал в судью, он действительно нанёс повреждение. Для меня было важно точно понять, что же именно произошло. Супервайзер и арбитр на вышке всё мне рассказали. В протоколе говорится, что я общался с Новаком. Он предоставил свою точку рения. Очевидно, что он попал точно в шею судьи на линии. Тогда было принято решение о его дисквалификации.

Новак в беседе со мной настаивал, что он попал случайно и из-за этого не может быть снят с турнира. Мы все согласились с тем, что он не делал это намеренно, но реальность такова, что он попал в судью и причинил боль, — цитирует Фримеля Marca.

Судья также уточнил, что в данной ситуации не рассматривается видеоповтор, а на принятие решения также повлияла «скорость мяча в момент попадания в шею судьи».

 Самые фигуристые фитоняшки "Инстаграма"!
Девушка-боец потрясает не только красотой, но и нокаутами!
Последний титул погибшего «Локомотива». Они ушли чемпионами
Русский вратарь в 34 года становится героем плей-офф НХЛ
Стал известен срок контракта Миранчука с «Аталантой»
Что случилось со сборной России во втором тайме матча с Венгрией
Футболисты «Манчестер Сити» заразились коронавирусом
СМИ: Российский игрок «Валенсии» отказал «Краснодару»
Олимпиада в Токио состоится независимо от ситуации с пандемией
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь