Главный судья US Open объяснил, почему решил дисквалифицировать Новака Джоковича

Источник: AFP 2020

«Джокович попал в судью, он действительно нанёс повреждение. Для меня было важно точно понять, что же именно произошло. Супервайзер и арбитр на вышке всё мне рассказали. В протоколе говорится, что я общался с Новаком. Он предоставил свою точку рения. Очевидно, что он попал точно в шею судьи на линии. Тогда было принято решение о его дисквалификации.

Новак в беседе со мной настаивал, что он попал случайно и из-за этого не может быть снят с турнира. Мы все согласились с тем, что он не делал это намеренно, но реальность такова, что он попал в судью и причинил боль, — цитирует Фримеля Marca.