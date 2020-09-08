Джокович призвал поддержать пострадавшую судью
Первая ракетка мира Новак Джокович призвал поддержать линейного арбитра, в которую попал мячом и был
Первая ракетка мира Новак Джокович призвал поддержать линейного арбитра, в которую попал мячом и был
Фанаты сербского теннисиста начали в Isntagram оскорблять судью и даже желать ей смерти. После этого Джокович обратился к своим поклонникам с просьбой.
«Пожалуйста, помните, что судья, вчера получившая удар мячом, тоже нуждается в нашей общей поддержке. Она совершенно ни в чем не виновата. Я прошу вас проявить к ней заботу и поддержать ее», — написал он в своем Twitter.
Во время матча 1/8 финала турнира против испанца Пабло
Ранее сообщалось, что пострадавшая от Джоковича судья планирует вернуться на работу.