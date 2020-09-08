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12:10 (мск), источник: Газета.Ру

Джокович призвал поддержать пострадавшую судью

Первая ракетка мира Новак Джокович призвал поддержать линейного арбитра, в которую попал мячом и был из-за этого дисквалифицирован с Открытого чемпионата США (US Open).

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Фанаты сербского теннисиста начали в Isntagram оскорблять судью и даже желать ей смерти. После этого Джокович обратился к своим поклонникам с просьбой.

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«Пожалуйста, помните, что судья, вчера получившая удар мячом, тоже нуждается в нашей общей поддержке. Она совершенно ни в чем не виновата. Я прошу вас проявить к ней заботу и поддержать ее», — написал он в своем Twitter.

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Во время матча 1/8 финала турнира против испанца Пабло Карреньо-Бусты первая ракетка мира попал мячом в линейного арбитра и был дисквалифицирован с US Open.


Первую ракетку мира дисквалифицировали за попадание мячом в судью
ТВЦ

Ранее сообщалось, что пострадавшая от Джоковича судья планирует вернуться на работу.

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