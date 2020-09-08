Медведев сыграет с Рублевым в четвертьфинале US Open

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1, 6:0 в пользу Медведева. В следующем круге третий сеяный турнира сыграет против соотечественника Андрея Рублева. Он ранее победил итальянца Маттео Берреттини и повторил свой лучший результат на турнирах Большого шлема.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b8a7d462bd5cdaa51770" data-vnd="b8a7d462bd5cdaa51770" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b8a7d462bd5cdaa51770" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Медведев располагается на пятой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В активе 24-летнего россиянина семь побед на турнирах под эгидой ATP. В прошлогоднем розыгрыше он дошел до финала US Open, что является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема. Тогда россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах.

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Тиафо 22 года, он занимает 82-е место в рейтинге ATP. В его активе одна победа на турнирах под эгидой организации. Американец ранее добирался до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии (2019). Выход в четвертый раунд US Open является для него лучшим результатом на турнире.

В мужской сетке определились все участники четвертьфинальной стадии. За выход в полуфинал турнира поборются Медведев и Рублев, Пабло Карреньо-Буста (Испания) и Денис Шаповалов (Канада), Борна Чорич (Хорватия) и Александр Зверев (Германия), Алекс Де Минаур (Австралия) и Доминик Тим (Австрия). Встречи пройдут 8 и 9 сентября.