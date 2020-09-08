Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Сочи
Хоккей. КХЛ
18:00
Динамо Р
Витязь
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
82
Футбол. Лига наций
19:00
Армения
Эстония
Футбол. Лига наций
19:00
Грузия
Македония
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо НН
СКА
Футбол. Лига наций
21:45
Бельгия
Исландия
Футбол. Лига наций
21:45
Дания
Англия
Футбол. Лига наций
21:45
Франция
Хорватия
Футбол. Лига наций
21:45
Швеция
Португалия
Футбол. Лига наций
21:45
Кипр
Азербайджан
Футбол. Лига наций
21:45
Люксембург
Черногория
Футбол. Лига наций
21:45
Сан-Марино
Лихтенштейн
Футбол. Лига наций
7.09
Босния и Герцеговина
Польша
12
Футбол. Лига наций
7.09
Нидерланды
Италия
01
Футбол. Лига наций
7.09
Австрия
Румыния
23
Футбол. Лига наций
7.09
Северная Ирландия
Норвегия
15
Футбол. Лига наций
7.09
Чехия
Шотландия
12
Футбол. Лига наций
7.09
Израиль
Словакия
11
Футбол. Лига наций
7.09
Албания
Литва
01
Все события
Фоторепортажи
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
11Сборная России одержала вторую победу подряд в Лиге наций
09:56 (мск), источник: ТАСС

Медведев сыграет с Рублевым в четвертьфинале US Open

ТАСС, 8 сентября. Российский теннисист Даниил Медведев победил американца Фрэнсиса Тиафо в матче четвертого круга Открытого чемпионата США (US Open). Призовой фонд соревнований составляет $53,4 млн.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:1, 6:0 в пользу Медведева. В следующем круге третий сеяный турнира сыграет против соотечественника Андрея Рублева. Он ранее победил итальянца Маттео Берреттини и повторил свой лучший результат на турнирах Большого шлема.

Во время загрузки произошла ошибка.

Медведев располагается на пятой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). В активе 24-летнего россиянина семь побед на турнирах под эгидой ATP. В прошлогоднем розыгрыше он дошел до финала US Open, что является его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема. Тогда россиянин уступил испанцу Рафаэлю Надалю в пяти сетах.

Читайте также
Российский теннисист Рублев обыграл Берреттини и вышел в четвертьфинал US Open

Тиафо 22 года, он занимает 82-е место в рейтинге ATP. В его активе одна победа на турнирах под эгидой организации. Американец ранее добирался до четвертьфинала на Открытом чемпионате Австралии (2019). Выход в четвертый раунд US Open является для него лучшим результатом на турнире.

В мужской сетке определились все участники четвертьфинальной стадии. За выход в полуфинал турнира поборются Медведев и Рублев, Пабло Карреньо-Буста (Испания) и Денис Шаповалов (Канада), Борна Чорич (Хорватия) и Александр Зверев (Германия), Алекс Де Минаур (Австралия) и Доминик Тим (Австрия). Встречи пройдут 8 и 9 сентября.

Соревнования завершатся 13 сентября. Действующим победителем US Open является Надаль, который отказался от участия из-за эпидемиологической ситуации. Соревнования проходят без зрителей.

Читайте также
 "Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
"Начинались какие-то боли. Было ощущение, будто бы просто разваливаешься"
5 очков Кучерова помогли «Тампе» начать финал Востока с разгрома
«Денег меньше»: Аршавин — о жизни после завершения карьеры
Футболисты РФ проведут матч отбора к молодежному ЧЕ с поляками
Футболисты клуба РПЛ грозят забастовкой из-за долгов по зарплате
Московское «Динамо» объявило о переходе футболиста из «Арсенала»
Чемпион мира по футболу заразился коронавирусом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь