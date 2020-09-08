Белорусская теннисистка Виктория Азаренко пробилась в четвертьфинал US Open

До этого Виктория Азаренко поочередно победила австрийку Барбару Хаас (139) — 6:1, 6:2, белоруску Арину Соболенко (11) — 6:1, 6:3 и польскую теннисистку Игу Швентек (53) — 6:4, 6:2. В поединке за выход в полуфинал соперницей белорусской теннисистки будет бельгийка Элизе Мертенс (18), которая в 1/8 финала победила четвертую ракетку мира представительницу США Софию Кенин — 6:3, 6:3. В случае успеха Виктория Азаренко в ½ финала встретится с победительницей матча между американкой Сереной Уильямс (8) и болгарской теннисисткой Цветаной Пиронковой.