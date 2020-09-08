Казахстан в топ-8. Определились все пары ¼ финала женского одиночного турнира US Open

В 1/8 финала Путинцева в трех сетах обыграла Петру Мартич из Хорватии. В четвертьфинале она сыграет против американки Дженнифер Брэди. За выход в эту стадию турнира организаторами предусмотрены призовые в размере 425 000 долларов США.