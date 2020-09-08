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12:46 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан в топ-8. Определились все пары ¼ финала женского одиночного турнира US Open

Стали известны все пары ¼ финала женского одиночного турнира на Открытом чемпионате США по теннису (US Open), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Последней четвертьфиналисткой стала бельгийка Элизе Мертенс (16), которая обыграла вторую ракетку турнира американку Софию Кенин со счетом 6:3, 6:3. Следующей соперницей бельгийки станет Виктория Азаренко из Беларуси.

В 1/8 финала Путинцева в трех сетах обыграла Петру Мартич из Хорватии. В четвертьфинале она сыграет против американки Дженнифер Брэди. За выход в эту стадию турнира организаторами предусмотрены призовые в размере 425 000 долларов США.

Другие четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

Дженнифер Брэди (США, 28) — Юлия Путинцева (Казахстан, 23),
Наоми Осака (Япония, 4) — Шелби Роджерс (США),
Цветана Пиронкова (Болгария) — Серена Уильямс (США, 3).

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