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13:51 (мск), источник: Vesti.kz

Граффити с изображением Зарины Дияс появилось в Нур-Султане

В Нур-Султане еще одну спортивную площадку под мостом украсили граффити с казахстанской теннисисткой Зариной Дияс. В ближайшее время там же появятся изображения олимпийского чемпиона 1972 года по баскетболу Алжана Жармухамедова и звезды NBA Леброна Джеймса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Новый объект обустраивают под мостом возле Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева. Там будут расположены стритбольная площадка, скейт-зона, зона для настольного тенниса и workout-площадка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Добавим, что ранее похожее арт-пространство появилось под другим столичным мостом между Триатлон-парком и Президентским парком. Там были нарисованы граффити с изображением трагически погибшего баскетболиста Коби Брайанта, а также казахстанского боксера Геннадия Головкина.

Как сообщили в пресс-службе акимата города Нур-Султан, всего в 2020 году в столице будет обустроено 50 общественных пространств и 150 дворов. Кроме того, в жилых массивах началось строительство трех крупных физкультурно-оздоровительных комплексов.

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