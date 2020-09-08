Граффити с изображением Зарины Дияс появилось в Нур-Султане

Новый объект обустраивают под мостом возле Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева. Там будут расположены стритбольная площадка, скейт-зона, зона для настольного тенниса и workout-площадка.
Добавим, что ранее похожее арт-пространство появилось под другим столичным мостом между Триатлон-парком и Президентским парком. Там были нарисованы граффити с изображением трагически погибшего баскетболиста Коби Брайанта, а также казахстанского боксера Геннадия Головкина.
Как сообщили в пресс-службе акимата города Нур-Султан, всего в 2020 году в столице будет обустроено 50 общественных пространств и 150 дворов. Кроме того, в жилых массивах началось строительство трех крупных физкультурно-оздоровительных комплексов.