Фанаты затравили ставшую причиной дисквалификации Джоковича с US Open судью

Источник: AFP 2020

Имя судьи, в которую попал мяч, официально не разглашается. Однако ее аккаунт в Instagram стал известен после сообщений в сербских СМИ. Из-за этого фанаты Джоковича начали оскорблять арбитра в комментариях.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b8a7d462bd5cdaa51770" data-vnd="b8a7d462bd5cdaa51770" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b8a7d462bd5cdaa51770" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Отлично, ты жива. После удара я уж думал, что тебя кремировали», «Надеюсь, ты за это сгниешь в аду. Ад не так страшен, как рассерженные фанаты Ноле!» «Тебе сколько лет, бабуля? 13? Притворяешься, что у тебя болит голова, чтобы не ходить в школу», — писали юзеры.

Инцидент произошел 6 сентября. Джокович не глядя ударил ракеткой по мячу и попал в судью, находившуюся за его спиной. Она упала на корт и стала задыхаться, после чего ее увели для оказания помощи. В итоге арбитры решили дисквалифицировать теннисиста с турнира. Сам спортсмен заявил, что его поведение было недопустимо.