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13:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Фанаты затравили ставшую причиной дисквалификации Джоковича с US Open судью

Фанаты затравили ставшую причиной дисквалификации сербского теннисиста Новака Джоковича с US Open судью в социальных сетях. Скриншоты комментариев приводит пользователь Twitter Nawal.

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Источник: AFP 2020

Имя судьи, в которую попал мяч, официально не разглашается. Однако ее аккаунт в Instagram стал известен после сообщений в сербских СМИ. Из-за этого фанаты Джоковича начали оскорблять арбитра в комментариях.

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«Отлично, ты жива. После удара я уж думал, что тебя кремировали», «Надеюсь, ты за это сгниешь в аду. Ад не так страшен, как рассерженные фанаты Ноле!» «Тебе сколько лет, бабуля? 13? Притворяешься, что у тебя болит голова, чтобы не ходить в школу», — писали юзеры.

Инцидент произошел 6 сентября. Джокович не глядя ударил ракеткой по мячу и попал в судью, находившуюся за его спиной. Она упала на корт и стала задыхаться, после чего ее увели для оказания помощи. В итоге арбитры решили дисквалифицировать теннисиста с турнира. Сам спортсмен заявил, что его поведение было недопустимо.

Джокович — первая ракетка мира в одиночном разряде. На его счету 17 побед на турнирах серии «Большого шлема». US Open он выигрывал трижды.

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